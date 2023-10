Mondial 2030: la CAF félicite le Maroc, co-organisateur de la compétition

Retenu avec l’Espagne et le Portugal pour abriter la Coupe du monde 2030, le Maroc a reçu les félicitations de la Confédération africaine de football et de son président Patrice Motsepe.

Après l’Afrique du Sud en 2010, le continent africain abritera à nouveau la phase finale d’une Coupe du monde. Le Maroc sera en effet le pays hôte du Mondial 2030. Le Royaume chérifien a été retenu pour organiser cette fête du cuir rond aux côtés de l’Espagne et du Portugal, co-organisateurs.

Un choix qui réjouit le président de la CAF, Patrice Motsepe, qui a félicité les autorités marocaines pour l’effort consenti dans la validation de leur dossier de candidature. « La CAF est ravie de féliciter le Maroc et ses partenaires, le Portugal et l’Espagne, pour la décision du Conseil de la FIFA, approuvant le Maroc, le Portugal et l’Espagne pour accueillir la Coupe du Monde de la FIFA 2030« , lit-on dans le communiqué de l’instance faîtière du football africain.

- Publicité-

« Ce partenariat rassemble et unit l’Afrique et l’Europe dans le football et nous incite tous à travailler ensemble et à rendre le monde meilleur. Nous remercions Sa Majesté le Roi Mohammed VI, le gouvernement et le peuple marocain pour avoir soutenu la candidature du Maroc à la Coupe du Monde de la FIFA 2030. Nous remercions également le Comité Exécutif de la CAF et les associations membres représentant les 54 pays africains membres de la CAF pour leur soutien à la candidature du Maroc à la Coupe du Monde de la FIFA 2030. Nous sommes fiers du leadership exceptionnel de Fouzi Lekjaa, président de la Fédération Royale Marocaine de Football », est-il ajouté.

Il faut préciser qu’en l’honneur du centenaire de la première Coupe du Monde en 1930, qui s’est déroulée en Uruguay, trois matchs de ce Mondial 2030 auront lieu en Amérique du Sud. L’Argentine, le Paraguay et l’Uruguay accueilleront ainsi les trois premiers matchs de cette messe mondiale qui se jouera donc sur trois continents différents (6 pays). Une première tout simplement!