Mondial 2026: un nouveau format pour les éliminatoires en Afrique, le tirage au sort au Bénin

En réunion jeudi à Alger, le Comité exécutif de la CAF a dévoilé le nouveau format des éliminatoires de la Coupe du monde 2026 dans la zone Afrique. L’instance faîtière du foot sur le continent a également annoncé la date du tirage au sort, ainsi que celles des éliminatoires.

Pressenti depuis quelques semaines, c’est désormais officiel. La Confédération africaine de football (CAF) a changé le format des éliminatoires de la Coupe du Monde 2026, lors de la réunion de son Comité exécutif qui s’est tenue hier, jeudi 18 mai, à Alger. «Le nouveau format a été adapté au format élargi de la Coupe du Monde de la FIFA et impliquera les 54 associations membres de la CAF qui seront divisées en neuf (9) groupes», a annoncé l’instance faîtière du foot sur le continent dans un communiqué rendu public ce vendredi.

D’après la note de la CAF, les équipes africaines seront réparties en 9 groupes de 6 équipes chacun. Elles s’affronteront en matchs aller-retour, pour un total de 10 rencontres. Les 54 associations membres de la CAF participeront directement à cette phase de groupes, sans matchs préliminaires.

Les premiers de chaque groupe se qualifieront directement pour la phase finale du Mondial en juin 2026. Les 4 deuxièmes meilleurs des groupes s’affronteront dans un mini-championnat, et le vainqueur devra ensuite passer par les barrages intercontinentaux pour tenter de décrocher une dixième place pour l’Afrique dans la compétition.

Le tirage au sort au Bénin

La CAF a également annoncé la date du tirage au sort. «Le Comité Exécutif a annoncé que le tirage au sort officiel des qualifications africaines pour la Coupe du Monde de la FIFA 2026 aura lieu le mercredi 12 juillet 2023 à Cotonou, au Bénin – la veille de la 45e Assemblée Générale Ordinaire de la CAF», précise le communiqué.

Le comité exécutif a par ailleurs approuvé les dates des éliminatoires. Les première et deuxième journées se tiendront du 13 au 21 novembre 2023, les troisième et quatrième journées du 3 au 11 juin 2024, les cinquième et sixième journées du 17 au 25 mars 2025, les septième et huitième journées du 1er au 9 septembre 2025, les neuvième et dixième journées du 6 au 14 octobre 2025. Le tournoi barrage de la CAF aura lieu, pour sa part, du 10 au 18 novembre 2025, et enfin celui de la FIFA en mars 2026.​

Il convient de rappeler que la Coupe du monde 2026 sera la première à accueillir 48 équipes, contre 32 lors des éditions précédentes. Les places annoncées à l’Afrique ont presque doublé, passant de 5 à 9, voire 10. Lors de la phase finale, les équipes seront réparties en 12 groupes de 4, au lieu de 3 groupes de 16 annoncées par la FIFA le 24 mars lors du Congrès à Kigali. Les deux premiers de chaque groupe et les huit meilleurs troisièmes accéderont aux seizièmes de finale. Le Mondial 2026 aura lieu du 11 juin au 19 juillet 2026, aux États-Unis, au Canada et au Mexique.

