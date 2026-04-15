Mondial 2026 – RDC : Sébastien Desabre fixe la date de sortie de sa liste de joueurs

Le sélectionneur-manager de l’équipe nationale de la République démocratique du Congo, Sébastien Desabre, a mis fin aux spéculations autour de la prochaine liste des joueurs. Dans un entretien exclusif accordé à nos confrères d’AF, le technicien français a précisé le calendrier qu’il entend suivre pour les échéances internationales à venir.

Les supporters congolais savent désormais à quoi s’en tenir : la composition officielle du groupe devrait être annoncée autour du 15 mai 2026. Cette décision intervient alors que la fédération et le staff peaufinent leurs plans en vue des phases de qualification pour la Coupe du Monde 2026, dans un contexte national particulièrement mobilisé.

En se donnant ce délai, Desabre veut juger sur pièce les prestations des cadres évoluant en club et détecter d’éventuels éléments binationaux à convier. Ce laps de temps offrira aussi à l’encadrement technique une fenêtre utile pour lancer une préparation sereine et méthodique avant les rencontres décisives qui attendent les Congolais.

Préparation et attente

La perspective de cette publication crée une vraie effervescence parmi les supporters, qui suivent désormais de près chaque performance individuelle. Pour le staff, l’enjeu est clair : former un collectif homogène et compétitif, capable de défendre les couleurs de la RDC sur la scène internationale.

Dans les coulisses, les discussions porteront sur l’équilibre entre expérience et fraîcheur, ainsi que sur la meilleure façon d’intégrer les nouveaux venus sans désorganiser un groupe en construction. La mi-mai apparaîtra comme le moment où ces choix commenceront à se concrétiser.