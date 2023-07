Mondial 2026 (Q): un bon tirage pour le Bénin?

-Publicité-

Le tirage au sort des éliminatoires de la Coupe du monde 2026 effectué ce jeudi à Abidjan en Côte d’ivoire, a placé le Bénin dans le groupe C, en compagnie notamment du Nigéria et de l’Afrique du Sud. Une bonne ou une mauvaise poule pour les Guépards?

A l’instar des pays africains en lice pour la phase finale de la Coupe du monde 2026, le Bénin est fixé sur son sort depuis ce jeudi. La CAF a en effet dévoilé le tirage au sort des éliminatoires du tournoi sur le continent. Et les Guépards ont hérité du groupe C, aux côtés du Rwanda, du Lesotho, du Zimbabwe, du Nigéria et de l’Afrique du Sud. Mais est-ce un bon tirage pour la sélection béninoise?

Si les deuxièmes de chaque groupe ont également une chance de faire partie du voyage en Amérique, à l’issue des barrages intercontinentaux, la meilleure manière de décrocher son billet est certainement de sortir premier de sa poule. Un objectif dantesque pour les Guépards qui ne sont pas très lotis dans ce groupe où les Super Eagles et les Bafana Bafana font office de grands favoris.

Sur ces cinq dernières confrontations avec les seniors nigérians, le Bénin n’a enregistré aucune victoire. Sa dernière défaite remonte en 2021, battu 0-1 par les Super Eagles en éliminatoires de la CAN au Cameroun. L’autre géant de ce groupe, l’Afrique du Sud, s’est nettement amélioré depuis son élimination de la Coupe d’Afrique au pays des Lions Indomptables.

Complètement métamorphosés, à l’instar de la sélection féminine, vainqueur de la CAN au Maroc et qualifiée pour le Mondial de la catégorie, les Bafana Bafana restent sur une série de 7 victoires consécutives, couronnée par un succès face à l’équipe chérifienne (2-1), qui leur offre ainsi leur ticket pour la phase finale de la Coupe d’Afrique en Côte d’ivoire. Le Lesotho et le Zimbabwe restent eux aussi capables de coups d’éclat et rendent ce groupe assez explosif aux côtés du Rwanda.

Bref, de gros caïmans pour la sélection béninoise en pleine reconstruction, en témoigne le dernier rassemblement avec une équipe composée de plusieurs jeunes joueurs sans grandes expériences du haut niveau. Tirer son épingle du jeu dans cette marre à piranhas relèverait beaucoup plus d’un miracle.

«L’objectif de la Fédération et du ministère, c’est de se qualifier pour le Mondial 2026 »

Interrogé récemment, en marge de la double confrontation face au Rwanda, comptant pour les 3è et 4è journée des éliminatoires de la CAN 2023 (reportée à 2024) en Côte d’ivoire, le sélectionneur du Bénin, Gernot Rorh, avait déclaré avoir fait de la qualification pour le Mondial 2026, une priorité. « (….) L’objectif de la Fédération et du ministère, c’est de se qualifier pour la Coupe du monde 2026. C’est aussi notre ambition », avait confié le technicien franco-allemand aux journalistes. Eh bien, le repas est servi. Alors, à table!

Les première et deuxième journées de ces éliminatoires se tiendront du 13 au 21 novembre 2023, les troisième et quatrième journées du 3 au 11 juin 2024, les cinquième et sixième journées du 17 au 25 mars 2025, les septième et huitième journées du 1er au 9 septembre 2025, les neuvième et dixième journées du 6 au 14 octobre 2025.

Tous les groupe des éliminatoires du Mondial 2026

