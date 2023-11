Mondial 2026 (Q): tous les résultats du jeudi

-Publicité-

Découvrez les résultats des rencontres disputées jeudi à travers l’Afrique, comptant pour la première journée des éliminatoires de la Coupe du monde 2026.

Les éliminatoires de la Coupe du monde 2026 battent leur plein en Afrique. Jeudi, se disputait à travers le continent, la première journée des phases qualificatives. Un round spectaculaire avec plusieurs buts marqués.

On note le show de l’Égypte contre le Djibouti, l’attaquant de Liverpool Mohamed Salah ayant marqué un quadruplé. Derrière, la déception était du côté des équipes comme le Nigéria et le Togo, tenus en échec. A l’inverse du Burundi, du Mozambique et du Gabon qui ont réussi leur entrée.

Les résultats du jeudi:

Burundi 3-2 Gambie

Botswana 2-3 Mozambique

Nigéria 1-1 Lesotho

Algérie 3-1 Somalie

Soudan 1-1 Togo

Gabon 2-1 Kenya

Egypte 6-0 Djibouti

Cap-Vert 0-0 Angola.