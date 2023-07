Mondial 2026 (Q): « peu importe contre qui nous jouons », le Nigéria prévient le Bénin

-Publicité-

Le directeur technique de la Fédération nigériane de football, Augustine Eguavoen, a déclaré que l’objectif des Super Eagles est de finir en tête du groupe C aux éliminatoires de la Coupe du monde 2026. Un avertissement aux autres équipes de cette poule dont le Bénin.

Le Nigéria peut se frotter les mains. Les Super Eagles sont tombés dans un groupe abordable aux éliminatoires de la Coupe du monde 2026 dans la zone Afrique. Le géant ouest africain a hérité de la poule C, en compagnie de l’Afrique du Sud, du Bénin, du Rwanda, du Lesotho et du Zimbabwe. Des adversaires à la portée des Nigérians même si les Bafana Bafana sont d’un cran au dessus.

Eliminés en barrages lors de la dernière édition en 2022 au Qatar, les Nigérians ne veulent surtout pas rater cette prochaine messe mondiale et sont prêt à tout pour être du voyage en Amérique. C’est d’ailleurs ce qu’a assuré le directeur technique de la Fédération nigériane dans des propos relayés par Africafootunited.

« Nous devons rattraper notre non-qualification pour la dernière Coupe du monde. Je pense que nous sommes prêts. Les garçons, ils le savent. La Fédération sait ce qu’il faut. Le Nigeria a ce qu’il faut à la fois techniquement et tout, donc nous sommes bien préparés », a déclaré Augustine Eguavoen.

Pour cette phase qualificative, les vainqueurs de chaque groupe seront automatiquement qualifiés pour la Coupe du monde. Les quatre meilleurs deuxièmes des poules joueront dans un tournoi de barrage de la CAF. Le vainqueur de ce tournoi participera à un deuxième et dernier barrage de la FIFA auxquels prendront part cinq autres équipes. Les deux premières équipes se qualifieront pour la compétition.

Un format qui fait les affaires de la sélection nigériane selon Augustine Eguavoen, alors que son équipe est considérée comme la favorite du groupe C. Mais l’ancien entraineur des Super Eagle ne veut pas sous-estimer les autres locataires de cette maison qui ont également une chance de se qualifier.

« C’est une opportunité. Une chose que nous devons comprendre, c’est qu’il n’y a pas d’équipes faibles. Les équipes sont peut-être faibles sur le papier, mais le football a changé. La seule chose dans mon esprit est d’être en tête du groupe, peu importe contre qui nous jouons, nous les jouerons avec respect et nous ferons tout notre possible », a conclu le directeur technique de la NFF.

Tous les groupes des éliminatoires du Mondial 2026

Pour rappel, les première et deuxième journées de ces éliminatoires se tiendront du 13 au 21 novembre 2023, les troisième et quatrième journées du 3 au 11 juin 2024, les cinquième et sixième journées du 17 au 25 mars 2025, les septième et huitième journées du 1er au 9 septembre 2025, les neuvième et dixième journées du 6 au 14 octobre 2025.

