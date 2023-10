Mondial 2026 (Q): Messi et l’Argentine dominent le Pérou

-Publicité-

Avec un doublé de son capitaine Lionel Messi, l’Argentine a pris le dessus sur le Pérou (2-0) mardi soir, à l’occasion de la quatrième journée des éliminatoires de la Coupe du monde 2026.

La quatrième journée des éliminatoires de la Coupe du monde 2026 était à l’honneur mardi soir, avec une rencontre entre l’Argentine et le Pérou. Un match disputé au l’Estadio Nacional del Perú. En course avec le Brésil et la Colombie, l’Albicéleste se devait de l’emporter pour conserver son avantage au classement. Et les champions du monde en titre n’ont pas failli à leur mission.

Face aux Blanquirroja dans un match âprement disputé, les poulains de Lionel Scaloni se sont imposés sur le score de 2-0. Longtemps accrochée par une équipe péruvienne très engagée, les visiteurs ont finalement débloqué la situation après la demi-heure de jeu. Portés par leur capitaine Lionel Messi, les Argentins ont ouvert le score sur une belle reprise de l’attaquant de l’Inter Miami, dont la balle a terminé sous la barre (0-1, 33è).

Visiblement libéré par cette sublime réalisation, le septuple Ballon d’Or, en basse de forme depuis quelques semaines et annoncé incertain pour ce match en raison d’une douleur musculaire à la jambe droite, a récidivé un peu avant la pause en marquant de gauche (0-2, 42è). Le doublé pour le joueur de 36 ans qui prend seul la tête du classement du nombre de buts inscrits en qualifications: 31 buts contre 29 pour Luis Suarez.

Avec cette victoire, l’Argentine signe sa quatrième victoire en autant de rencontres dans ces phases éliminatoires dans la zone Amérique du sud. L’Albicéleste creuse par ailleurs l’écart sur le Brésil, battu par l’Uruguay (0-2). Les Argentins totalisent désormais 12 points, devant la Seleção et la Céleste qui en comptent 7 chacun.