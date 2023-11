Mondial 2026 (Q): logé dans le groupe du Bénin, le Zimbabwe dévoile sa liste

-Publicité-

Le sélectionneur national du Zimbabwe, Baltemar Brito, a dévoilé sa liste des joueurs retenus pour les deux premières journées des éliminatoires de la Coupe du monde 2026.

En course pour la phase finale, la sélection zimbabwéenne a aussi communiqué sa liste des joueurs retenus pour les deux premières journées des éliminatoires de la Coupe du monde 2026. Logés dans la poule C avec le Bénin et l’Afrique du Sud, les Warriors vont défier le Rwanda et le Nigéria, les 15 et 19 novembre 2023 au stade Huye de Kigali.

Les 28 du Zimbabwe contre le Rwanda et le Nigéria :

Gardiens de but :

Donovan Bernard (Chicken Inn)

Washington Arubi (SuperSport United)

Martin Mapisa (FC Malaga City)

Marley Tavaziva (Brentford City)

Défenseurs :

Tendayi Darikwa (AppolonLimassol)

Andrew Mbeba (Highlanders)

Peter Muduhwa (Highlanders)

Frank Makarati (Dynamos)

Teenage Hadebe (Houston Dynamo)

Munashe Garananga (Sheriff Tiraspol)

Brendan Galloway (Plymouth Argyle)

Jordan Zemura (Udinese Calcio)

Tivonge Rushesha (Reading)

Milieux de terrain :

Brian Banda (FC Platinum)

Marshall Munetsi (Stade Reims)

Andy Rinomhota (Cardiff City)

Marvellous Nakamba (Luton Town)

Gerald Takwara (Ohod Club)

Isaac Mabaya (Liverpool)

Tanaka Shandirwa (Dynamos)

Attaquants :

Obriel Chirinda (Bulawayo Chiefs)

Prince Dube (Azam)

Tino Kadewere (Olympique Lyon)

Admiral Muskwe (Exeter City)

Walter Musona (FC Platinum)

Terrence Dzvukamanja (SuperSport United)

Leon Chiwome (Wolverhampton Wanderers)

Tawanda Maswanhise (Leicester City).