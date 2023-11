Mondial 2026 (Q): les raisons du retrait de l’Érythrée

-Publicité-

A la surprise générale, l’Erythrée s’est retiré des qualifications de la Coupe du monde 2026 dans la zone Afrique. Dans son édition de ce lundi, The Guardian a donné les raisons de ce choix.

«La FIFA et la CAN confirment que la Fédération érythréenne de football (ENFF) s’est retirée de la compétition préliminaire de la Coupe du Monde 2026. À la suite de ce retrait, le groupe E des qualifications de la CAF sera disputé par les cinq équipes restantes : Maroc, Zambie, Congo, Tanzanie et Niger», ont récemment confirmé les deux instances via un communiqué commun officiel. Mais, jusque-là, aucune indication n’avait été donnée sur les raisons de ce choix pour le moins surprenant de Fédération érythréenne.

Selon The Guardian, les autorités locales ont exercé des pressions sur la Fédération érythréenne de football afin qu’elle se retire des éliminatoires africains dès la fin du mois d’octobre. Cette décision aurait été motivée par la crainte que les joueurs de l’équipe nationale ne profitent des déplacements à l’étranger pour quitter le pays.

Pour rappel, depuis sa défaite face à la Namibie (0-2) lors des éliminatoires de la Coupe du Monde 2022 (le 10 septembre 2019), l’Érythrée n’a pas pris part à une seule rencontre officielle. De plus, le pays d’Afrique de l’Est a également été absent des éliminatoires de la Coupe d’Afrique des Nations 2023.