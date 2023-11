Mondial 2026 (Q): le Togo accroche le Sénégal à Kégué, le Cameroun et la Libye dos à dos

Le Togo et le Sénégal se sont quittés sur un score nul et vierge (0-0) ce mardi à Kégué, à l’occasion de la deuxième journée des éliminatoires de la Coupe du monde 2026. A Benghazi, le Cameroun et la Libye ont fait match nul (0-0).

Le Togo a signé ce mardi sa deuxième sortie sans victoire dans les éliminatoires de la Coupe du monde 2026. Face au Sénégal ce soir, à l’occasion de la deuxième journée, les Eperviers ont fini la partie sur un score nul et vierge (0-0). Longtemps dominés par les Lions de la Téranga, les hommes du coach Paulo Duarte ont su faire le dos rond pour garder leurs cages inviolées.

Avec ce résultat, le Sénégal reprend la tête de la poule B, grâce à une meilleure différence (+4 contre +1) de but devant les Crocodiles du Nil de Soudan avec qui ils comptent le même nombre de points (4pts). Les Léopards de la RDC arrivent troisièmes avec trois unités au compteur, suivis par les Eperviers (2pts), les Mourabitounes (1pt) et les Faucons du Désert (1pt).

Dans le groupe B, la Libye a neutralisé le Cameroun (1-1) à Benghazi. Menant pourtant à la marque sur un but sur pénalty d’Olivier Ntcham à la 34è minute, les Lions Indomptables ont été rattrapés à la marque avant la pause, sur une réalisation de Abdulmunem Aleiyan, unique buteur de la Libye. Au classement, le Cameroun est premier avec quatre points, à égalité avec le Cap-Vert (2è) et la Libye (3è).