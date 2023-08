Mondial 2026 (Q): le programme des Guépards du Bénin

La CAF a publié ce mardi le calendrier des éliminatoires de la Coupe du monde 2026 dans la zone Afrique. Et avec, le programme des Guépards du Bénin, également en lice pour la phase finale.

En juillet dernier, la CAF procédait au tirage au sort des éliminatoires de la Coupe du monde 2026 dans la zone Afrique. Un tirage pas clément pour le Bénin, logé dans un groupe assez relevé. Les Guépards ont en effet hérité de la poule C avec l’Afrique du Sud, le Nigéria, le Rwanda, le Lesotho, et le Zimbabwe. De gros caïmans pour les poulains du sélectionneur Gernot Rorh, avec les Bafana Bafana et les Super Eagles qui font office de favoris.

Ce mardi, la Confédération africaine de football a publié le calendrier de ces phases qualificatives. Le Bénin va démarrer sa campagne en novembre prochain, avec deux déplacements, en Afrique du Sud et au Lesotho, comptant pour la première et deuxième journée des éliminatoires.

Pour rappel, les vainqueurs de chaque groupe seront automatiquement qualifiés pour la Coupe du monde de la FIFA 2026. Les quatre meilleurs deuxièmes des poules joueront dans un tournoi de barrage de la CAF. Le vainqueur de ce tournoi participera à un deuxième et dernier barrage de la FIFA auxquels prendront part cinq autres équipes. Les deux premiers se qualifieront pour la Coupe du Monde.

Ci-dessous le calendrier des Guépards du Bénin.

▪️J1 et J2 : 13-21 Novembre 2023

Afrique du Sud vs Bénin

Lesotho vs Bénin

▪️J3 et J4: 03-11 Juin 2024

Bénin vs Rwanda

Bénin vs Nigéria

▪️J5 et J6 : 17- 25 Mars 2025:

Zimbabwe vs Bénin

Bénin vs Afrique du Sud

▪️J7 et J8: 01-09 Septembre 2025:

Bénin vs Zimbabwe

Bénin vs Lesotho

▪️J9 et J10: 06-14 Octobre 2025:

Rwanda vs Bénin 🇧🇯

Nigéria vs Bénin

