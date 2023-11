Mondial 2026 (Q): le programme des deux premières journées des qualifications en Afrique

-Publicité-

Découvrez le calendrier des matchs en novembre en Afrique, comptant pour les première et deuxième journées des éliminatoires de la Coupe du monde 2026 sur le continent. Afrique du Sud-Bénin et Nigéria-Lesotho sont notamment les affiches au programme.

Plusieurs matchs sont au programme cette semaine et celle d’après sur les pelouses africaines. Des rencontres comptant pour les première et deuxième journées des éliminatoires de la Coupe du monde 2026. En quête de sa première qualification à la phase finale d’une Coupe du monde, le Bénin défiera l’Afrique du Sud et le Lesotho, les 18 et 21 novembre prochain.

Deux affiches décisives pour les Guépards qui doivent prendre les six points de la victoire pour bien lancer leur campagne dans la poule C, composée notamment du Nigéria, du Rwanda et du Zimbabwe.

Le calendrier des matchs en novembre en Afrique (heure en GMT+1)

Mercredi 15 novembre

14:00 : Guinée Équatoriale-Namibie (Groupe H), Nuevo Estadio de Malabo

14:00 : Rwanda-Zimbabwe (Groupe C), Stade Huye

17:00 : RD Congo-Mauritanie (Groupe B), Stade des Martyrs, Kinshasa

20:00 : Ethiopie-Sierra Leone (Groupe A), Stade El Abdi, El Jadida (Maroc)

Jeudi 16 novembre

14:00 : Botswana-Mozambique (Groupe G), Obed Itani Chilume Stadium, Francistown

14:00 : Burundi-Gambie (Groupe F), Benjamin Mkapa Stadium, Dar Es Salaam

17:00 : Algérie-Somalie (Groupe G), Stade Nelson Mandela, Alger

17:00 : Egypte-Djibouti (Groupe A), Cairo International Stadium

17:00 : Gabon-Kenya (Groupe F), Stade de Franceville

17:00 : Nigéria-Lesotho (Groupe C), Godswill Akpabio International Stadium, Uyo

17:00 : Soudan-Togo (Groupe B), Benina Martyrs Stadium (Libye)

20:00 : Cap-Vert-Angola (Groupe D), Estádio Nacional de Cabo Verde, Praia

Vendredi 17 novembre

14:00 : Comores-Centrafrique (Groupe I), Stade de Moroni

14:00 : Eswatini-Libye (Groupe D), Mbombela Stadium, Nelspruit (Afrique du Sud)

14:00 : Guinée-Ouganda (Groupe G), Stade Municipal de Berkane (Maroc)

17:00 : Ghana-Madagascar (Groupe I), Baba Yara Stadium, Kumasi

17:00 : Libéria-Malawi (Groupe H), Samuel Kanyon Doe Sports Complex

17:00 : Zambie-Congo (Groupe E), Levy Mwanawasa Stadium, Ndola

20:00 : Burkina Faso-Guinée-Bissau (Groupe A), Stade de Marrakech (Maroc)

20:00 : Cameroun-Maurice (Groupe D), Stade de Japoma

20:00 : Cote d’Ivoire-Seychelles (Groupe F), Stade Olympique d’Ebimpé

20:00 : Mali-Tchad (Groupe I), Stade du 26-mars, Bamako

20:00 : Tunisie-Sao Tomé-et-Principe (Groupe H), Radès

Samedi 18 novembre

14:00 : Afrique du Sud-Benin (Groupe C), Moses Mabhida Stadium, Durban

17:00 : Niger-Tanzanie (Groupe E), Stade de Marrakech (Maroc)

20:00 : Sénégal-Soudan du Sud (Groupe B), Stade Abdoulaye Wade (huis-clos)

Dimanche 19 novembre

14:00 : Burundi-Gabon (Groupe F), Benjamin Mkapa Stadium, Dar Es Salaam

14:00 : Mozambique-Algérie (Groupe G), Estadio do Zimpeto

14:00 : Zimbabwe-Nigéria (Groupe C), Stade Huye

17:00 : Sierra Leone-Egypte (Groupe A), Samuel Kanyon Doe Sports Complex (Liberia)

17:00 : Soudan-RD Congo (Groupe B), Benina Martyrs Stadium (Libye)

Lundi 20 novembre

14:00 : Djibouti – Guinée-Bissau (Groupe A), Al Salam Stadium, Le Caire (Egypte)

17:00 : Gambie-Cote d’Ivoire (Groupe F), Benjamin Mkapa Stadium, Dar Es Salaam

17:00 : Libéria-Guinée Équatoriale (Groupe H), Samuel Kanyon Doe Sports Complex

20:00 : Mali-Centrafrique (Groupe I), Stade du 26-mars, Bamako

20:00 : Seychelles-Kenya (Groupe F), Stade Félix-Houphouët-Boigny

20:00 : Tchad-Madagascar (Groupe I), Stade municipal d’Oujda (Maroc)

Mardi 21 novembre

14:00 : Botswana-Guinée (Groupe G), Obed Itani Chilume Stadium, Francistown

14:00 : Eswatini – Cap-Vert (Groupe D), Mbombela Stadium, Nelspruit (Afrique du Sud)

14:00 : Lesotho-Benin (Groupe C), Moses Mabhida Stadium, Durban (Afrique du Sud)

14:00 : Malawi-Tunisie (Groupe H), Bingu National Stadium

14:00 : Rwanda-Afrique du Sud (Groupe C), Stade Huye

14:00 : Somalie-Ouganda (Groupe G), Stade Municipal de Berkane (Maroc)

17:00 : Comores-Ghana (Groupe I), Stade de Moroni

17:00 : Libye-Cameroun (Groupe D), Benina Martyrs Stadium

17:00 : Maurice-Angola (Groupe D), Côte d’Or National Sports Complex

17:00 : Sao Tomé-et-Principe – Namibie (Groupe H), Stade d’Agadir (Maroc)

17:00 : Soudan du Sud-Mauritanie (Groupe B), Stade Abdoulaye Wade (Sénégal)

17:00 : Togo-Sénégal (Groupe B), Stade de Kégué

20:00 : Ethiopie-Burkina Faso (Groupe A), Stade El Abdi, E lJadida (Maroc)

20:00 : Niger-Zambie (Groupe E), Stade de Marrakech (Maroc)

20:00 : Tanzanie-Maroc (Groupe E), Benjamin Mkapa Stadium