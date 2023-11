Mondial 2026 (Q): le message de l’attaquant togolais Kévin Denkey avant le choc face au Sénégal

-Publicité-

Buteur lors du match nul contre le Soudan (1-1) jeudi, le joueur togolais Kevin Denkey a envoyé un message aux supporters, avant le choc contre le Sénégal, prochain adversaire des Eperviers dans les éliminatoires du Mondial 2026.

Le Togo a pris un point dans son match contre le Soudan, jeudi, à l’occasion des éliminatoires de la Coupe du monde 2026. Opposés aux Crocodiles du Nil dans une rencontre disputée en Libye, les Eperviers ont fini la partie sur un score de parité (1-1). Un résultat qui n’arrange pas forcément les Togolais, logés dans le groupe B, assez relevé.

Les Éperviers vont recevoir les Lions de la Téranga à domicile le 21 novembre. Une rencontre importante pour l’équipe du Togo, qui joue à domicile. Buteur face aux Soudanais, l’attaquant togolais Kévin Denkey a adressé un message aux supporters pour cette rencontre. « Il faut récupérer maintenant pour affronter le Sénégal, dans quelques jours. Il faut rester positif, récupérer, rester professionnel et affronter le Sénégal à la maison devant notre public, ça sera mieux avec leur support», a-t-il déclaré après la rencontre.

Kévin Denkey a aussi évoqué le manque de réalisme devant le but face au Soudan. Une chose que l’attaquant de Cercle Bruges veut y remédier face au Sénégal. « Il faut rester positif, qu’est-ce que l’on aurait pu faire pour tuer le match ? C’est ce qu’il faut regarder et les faits de jeu, il y en aura tant d’autres dans d’autres matchs encore. Le prochain, c’est à domicile. On aura beaucoup de choses de notre côté, le public et on va pousser donc il faut rester positif et penser à ça. » A conclut le buteur de 22 ans.