Mondial 2026 (Q): le Lesotho et le Bénin se quittent en bons amis, le Rwanda s’offre l’Afrique du Sud

Le Bénin a fait match nul avec le Lesotho (0-0) ce mardi, pour son deuxième match comptant pour les éliminatoires de la Coupe du monde 2026. L’Afrique du Sud a été battue par le Rwanda (0-2) dans l’autre rencontre de la poule C.

La deuxième journée des éliminatoires de la Coupe du monde 2026 s’achevait ce mardi, avec plusieurs rencontres disputées à travers l’Afrique. A Durban, le Bénin défiait le Lesotho au stade Moses-Mabhida. Battus samedi dernier par l’Afrique du Sud (2-1), les Guépards se devaient d’arracher la victoire face aux Likuena pour rester dans la course à la qualification.

Et à l’arrivée, les hommes du sélectionneur Gernot Rohr ont fait le travail à moitié. La bande à Steve Mounié a en effet arraché le point du nul. Les deux équipes se sont quittées sur un score nul et vierge (0-0). Un résultat qui arrange surtout le Lesotho qui reste au contact du Nigéria, auteur de deux matchs nuls dans ces éliminatoires.

Dans l’autre rencontre de cette poule, le Rwanda s’est offert le scalp de l’Afrique du Sud. Accrochés par le Zimbabwe (0-0) pour leur entrée en lice, les Amavubi ont relancé leur campagne face aux Bafana-Bafana. Contre l’équipe Sud-africaine dans une rencontre disputée à Kigali, les Rwandais se sont imposés sur le score mérité de 2-0. Innocent Nshuti (12è) et Gilbert Mugisha (28è) ont marqué les deux buts de la partie. Avec ce résultat, le Rwanda prend seul la tête de la poule C, devant l’Afrique du Sud et le Nigéria.