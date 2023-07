Mondial 2026 (Q): «le Bénin est tombé dans un groupe extrêmement relevé », Gernot Rorh après le tirage au sort

-Publicité-

Le sélectionneur national du Bénin, Gernot Rorh, s’est prononcé sur les chances de qualification des Guépards à la phase finale de la Coupe du monde 2026. Et le technicien franco-allemand a reconnu que les siens auront fort à faire pour tirer leur épingle du jeu.

A l’instar des pays africains en lice pour la phase finale de la Coupe du monde 2026, le Bénin est fixé sur son sort depuis ce jeudi. La CAF a en effet dévoilé le tirage au sort des éliminatoires du tournoi sur le continent. Et les Guépards ont hérité du groupe C, aux côtés du Rwanda, du Lesotho, du Zimbabwe, du Nigéria et de l’Afrique du Sud.

Un tirage tout sauf bon pour la team Bénin qui n’est pas très lotie dans ce groupe où les Super Eagles et les Bafana Bafana font office de grands favoris. C’est en tout cas ce que pense le sélectionneur national Gernot Rorh qui va disputer sa première phase qualificative d’une Coupe du monde avec l’équipe béninoise. Dans une vidéo sur les réseaux sociaux et relayée par « 24aubenin », le technicien franco-allemand estime que les siens sont tombées dans une poule très relevée.

- Publicité-

« Le Bénin est tombé dans un groupe extrêmement relevé, avec évidemment comme favori le Nigeria. Une équipe qu’on connait assez bien. Mais aussi les autres, c’est à dire l’Afrique du sud qualifiée déjà pour la prochaine CAN très tôt avec un nouvel état d’esprit. Evidemment aussi le Zimbabwe qui a une équipe très physique très solide également. Nous avons le Rwanda que nous connaissons assez bien. Et puis il y a également le Lesotho, qui est un pays qu’on connait bien parce que le Bénin l’a joué. Donc condition particulière, ça va être des buts contre l’Afrique du sud, le Zimbabwe, le Lesotho, qui sont très proches géographiquement. Ainsi que le Nigeria et le Bénin qui sont des voisins aussi donc, c’est vraiment un groupe entre gens qui se connaissent, c’est un groupe extrêmement technique et physique à la fois », a commenté Gernot Rorh.

Ce n’est cependant pas pour autant que son équipe va se muer en donneur de point, a assuré l’ancien coach du Nigéria qui compte s’appuyer sur l’expérience engrangée par sa formation lors des dernières rencontres des éliminatoires de la CAN 2023 pour tirer son épingle du jeu. « Il nous appartient à nous, compte tenu de la petite confiance que nous avons accumulée lors de notre match contre le Sénégal, de poursuivre dans cette voie d’aller gagner au Mozambique pour avoir davantage encore de confiance et de certitude.

Il restera au mois d’octobre encore une préparation avec deux matchs amicaux, un stage évidemment et ensuite, au mois de novembre déjà le début des éliminatoires pour la Coupe du monde 2026 pour lesquels nous nous préparons déjà. D’abord, nous avons ce grand match à jouer au Mozambique pour la qualification de la CAN et quel que soit le résultat, c’est la coupe du monde qui est notre objectif principal et ça commence déjà en novembre donc, on n’a pas beaucoup de temps », a-t-il ajouté.

- Publicité-

« Nous espérons que le Bénin soit capable de jouer un bon rôle dans ce groupe C, qui est un groupe très difficile, très relevé mais très intéressant aussi. Personnellement, j’aurai des retrouvailles avec des joueurs dans l’effectif des Super Eagles. On aura à cœur de donner le maximum contre ce grand pays de football», a conclu Rorh.

Pour rappel, les première et deuxième journées de ces éliminatoires se tiendront du 13 au 21 novembre 2023, les troisième et quatrième journées du 3 au 11 juin 2024, les cinquième et sixième journées du 17 au 25 mars 2025, les septième et huitième journées du 1er au 9 septembre 2025, les neuvième et dixième journées du 6 au 14 octobre 2025.

Tous les groupe des éliminatoires du Mondial 2026

Tous les groupe des éliminatoires du Mondial 2026

Articles similaires