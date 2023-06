Mondial 2026 (Q): le Bénin dans le pot 3, tous les chapeaux pour le tirage au sort

Juste après la sortie du dernier classement FIFA publié ce jeudi, la CAF a dévoilé les chapeaux pour le tirage au sort des éliminatoires de la Coupe du monde 2026 dans la zone Afrique. Les Guépards du Bénin sont logés dans le pot 3.

En attendant le tirage au sort prévu en mi-juillet prochain à Abidjan en Côte d’Ivoire, on connait déjà les chapeaux devant servir à la répartition des pays en lice. La CAF a en effet dévoilé ce jeudi les 6 pots, établis sur la base du classement FIFA de juin. Chaque chapeau est constitué de 9 pays.

Le premier pot regroupe les têtes de lice: Sénégal, Tunisie, Algérie, Egypte, Nigéria, Cameroun et Mali et Côte d’Ivoire. 20è mondial, le Bénin est logé dans le chapeau numéro 3, aux côtés de l’Ouganda, la Mauritanie, le Kenya, le Congo, Madagascar, la Guinée-Bissau, la Namibie et l’Angola.

Pour les éliminatoires sur le continent, les équipes seront réparties dans 9 groupes de 6 équipes. Les vainqueurs des groupes seront qualifiés directement pour cette Coupe du Monde 2026 à 48 nations. Les 4 meilleurs 2è de groupe s’affronteront pour un mini tournoi. Le vainqueur de ce tournoi obtiendra son billet pour un barrage international contre une autre nation.

Voici les différents chapeaux :

Chapeau 1 :

Maroc, Sénégal, Tunisie, Algérie, Egypte, Nigéria, Cameroun et Mali et Côte d’Ivoire.

Chapeau 2 :

Burkina Faso, Ghana, Afrique du Sud, Cap Vert, Rép. Dom. Du Congo, Guinée, Zambie, Gabon et Guinée-Équatoriale.

Chapeau 3 :

Ouganda, Bénin, Mauritanie, Kenya, Congo, Madagascar, Guinée-Bissau, Namibie et Angola.

Chapeau 4 :

Mozambique, Gambie, Sierra Leone, Togo, Tanzanie, Zimbabwe, République Centrafricaine, Malawi et Lybie.

Chapeau 5 :

Niger, Comores, Soudan, Rwanda, Burundi, Ethiopie, Eswatini, Botswana et Libéria.

Chapeau 6 :

Lesotho, Soudan du Sud, Maurice, Tchad, São Tomé-et-Príncipe, Djibouti, Seychelles, Erythrée et Somalie.

Calendrier complet des éliminatoires

À l’issue du tirage au sort le 12 juillet prochain, les éliminatoires du mondiale zone Afrique débuteront en novembre de cette même année pour se terminer en octobre 2025.

1ère et 2è journée (13-21 Nov 2023)

3è et 4è journée (3-11 Janvier 2024)

5è et 6è journée (17-25 mars 2025)

7è et 8è journée (1-9) septembre 2025)

9è et 10è journée (6-14 octobre 2025)

