Mondial 2026 (Q): la RDC s’offre la Mauritanie

La RDC a battu la Mauritanie (2-0) mercredi soir au stade des Martyrs de Kinshasa, à l’occasion de la première journée des phases de groupe des éliminatoires du Mondial 2026.

Entrée réussie pour la RDC aux éliminatoires de la Coupe du monde 2026 dans la zone Afrique. Les Congolais ont pris leurs trois premiers points dans le groupe B après leur succès mérité face à la Mauritanie. Opposés en effet aux Mourabitounes dans un match disputé au stade des Martyrs de Kinshasa, les Léopards se sont imposés sur le score de 2-0. Dominateurs et précis dans les derniers gestes, les coéquipiers de Cédric Bakambu ont fait le show dans le camp mauritanien.

Si la première période a accouché d’un score nul de zéro but partout, le second acte de la rencontre a été très animé, surtout du côté congolais. Très remuant dans son couloir, Yoane Wissa profita d’une passe plein axe de Théo Bongonda pour ouvrir le score (65è). Et à moins de dix minutes de la fin de la partie, Bongonga porta le score à 2-0, après une course de plus de 30 mètres pour dribbler le gardien et conclure dans le but vide (81è).

Une belle sortie donc de la RDC qui prend la tête de la poule B, en attendant l’entrée en lice du Sénégal qui va affronter le Soudan du Sud, samedi. Les Mourabitounes de leur côté, vont tenter de se relancer face aux Sud-Soudanais, mardi prochain.