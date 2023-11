Mondial 2026 (Q): la liste du Togo avec le retour de Laba Fo-Doh

-Publicité-

Le sélectionneur du Togo, Paulo Duarte, a retenu un groupe de 23 joueurs pour les rencontres face au Soudan et contre le Sénégal, comptant pour les première et deuxième journées des éliminatoires de la Coupe du monde 2026.

Le Togo va affronter le Soudan au stade des martyrs de Benina (16 novembre) et le Sénégal au stade de Kégué (21 novembre). Deux matchs comptant pour les première et deuxième journées des éliminatoires de la Coupe du monde 2026 dans la zone Afrique.

Pour ces deux matchs, le sélectionneur Paulo Duarte a dévoilé ce vendredi sa liste des joueurs retenus. Le technicien portugais a convoqué 23 Eperviers avec le retour de Laba Fo-Doh. Absent en octobre dernier pour cause de blessure, l’attaquant togolais réintègre le groupe, tout comme son coéquipier Thibault Klidje, forfait lors de la dernière trêve internationale.

Egalement convoqués, l’attaquant d’Ismaily en Egypte, Yaw Annor, et le nouveau gardien de but de l’Entente II (D1 togolaise), Idrissa Ogodjo, jamais appelé par Paulo Duarte depuis son arrivée sur le banc togolais. Pour rappel, les Eperviers sont logés dans le groupe B, avec la RDC, la Mauritanie, le Soudan du Sud, le Soudan et le Sénégal.

La liste du Togo contre le Soudan et le Sénégal

Gardiens

Fabrice Kagbatawouli (ASCK), Steven Mensah (Hambourg II, Allemagne), Idrissa Ogodjo (Entente II)

Défenseurs

Mawuena Amevor (FC Eindhoven, Pays-Bas), Roland Amouzou (ASKO), Philip Awuku (Tuzlaspor, Turquie), Loïc Bessile (Charleroi, Belgique), Dakonam Djene (Getafe, Espagne)

Milieux

Roger Aholou (Raja Athletic Club, Maroc), Dermane Karim (Lommel SK, Belgique), Khaled Narey (Al Khaleej, Arabie Saoudite), Soulemane Ouro-Gafo (Gomido), Alaixys Romao (Athens Kallithea FC, Grèce), Marouf Tchakei (Singida Fountain, Tanzanie)

Attaquants

Yaw Annor (Ismaily, Egypte), Kodjo Aziangbe (Zorya Luhansk, Ukraine), Ihlas Bebou (Hoffenheim, Allemagne), Kévin Denkey (Cercle Bruges, Belgique), David Henen (Courtrai, Belgique), Thibault Klidje (Luzern, Suisse), Kodjo Laba (Al Ain, Emirats arabes Unis), Abdou Ouattara (Al Nairyah, Arabie Saoudite), Fessou Placca (Soligorsk, Biélorussie)