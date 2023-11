Mondial 2026 (Q): la liste du Mali avec plusieurs revenants

-Publicité-

Le sélectionneur national du Mali, Eric Chelle, a publié ce vendredi un groupe de 27 joueurs pour les deux premières journées des éliminatoires du Mondial 2026, contre le Tchad et la Centrafrique.

A quelques jours de la prochaine trêve internationale, les sélections continuent de dévoiler progressivement leur liste des joueurs convoqués. Dans cette optique, le Mali du sélectionneur Eric Chelle vient de révéler la sienne pour les deux rencontres face au Tchad (le 17 novembre) et la Centrafrique (le 20 novembre). Deux affiches comptant pour les première et deuxième journées des éliminatoires à la Coupe du monde 2026, organisée aux Etats-Unis, au Canada et au Mexique.

Pour ce rassemblement, le dernier de l’année, le technicien de 45 ans a fait appel à un groupe de 27 joueurs. En quête de sa première cape en sélection, Ibrahim Sissoko a été convoqué, tout comme l’attaquant né en France, Youssoufou Niakaté, appelé pour la toute première fois à l’approche de ses 31 ans.

Quatre joueurs font également leur retour dans cette liste de Chelle. Il s’agit des deux Haidara, Massadio et Amadou, Kalifa Coulibaly, longtemps au chômage avant de trouver un club en Ligue 2 française, et Adama “Malouda” Traoré qui évolue à Ferencváros en championnat hongrois.

Au rayon des absences, on remarque la présence de Diadie Samassekou, Moussa Djenepo et Ibrahima Sissoko. Blessés, El-Bilal Touré, Ibrahima Koné et Sekou Koita manquent également à l’appel.

La liste du Mali: