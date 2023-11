Mondial 2026 (Q): la liste du Burkina Faso avec le retour de Bertrand Traoré

-Publicité-

Le sélectionneur national du Burkina Faso, Hubert Velud, a dévoilé sa liste des Etalons retenus pour les deux premières journées des éliminatoires de la Coupe du monde 2026. Le capitaine Bertrand Traoré fait son retour dans le groupe.

Le Burkina Faso va affronter la Guinée-Bissau le 17 novembre à Marrakech, au Maroc et l’Éthiopie le 21 novembre à El Jadida. Deux matchs comptant pour les première et deuxième journées des éliminatoires de la Coupe du monde 2026. Et pour l’occasion, le sélectionneur Hubert Velud a fait appel à 25 Etalons.

Dans ce groupe, on retrouve le capitaine Bertrand Traoré qui fait son grand retour dans la tanière. L’attaquant d’Aston Villa n’a plus été convoqué depuis juin dernier, en raison d’une blessure musculaire.

Touché à la main lors du dernier match de son équipe, le défenseur central du Bayer Leverkusen, Edmond Tapsoba, est également appelé. En revanche, pas de Lassina Traoré (Shakhtar Donetsk), en rééducation après sa blessure contractée en septembre dernier. Victime d’une rupture des ligaments croisés antérieurs du genou également survenue en septembre, Cyrille Bayala (AC Ajaccio) manque aussi à l’appel.

La liste du Burkina Faso

Pour les deux (2) premières journées des Éliminatoires de la coupe du Monde 2026, le Burkina Faso affrontera la Guinée-Bissau le 17 Novembre et l’Éthiopie le 21 Novembre 2023. pic.twitter.com/AKGQ9iI7LR — FasoSports (@fasosports18) November 8, 2023