Mondial 2026 (Q): la liste de la Tunisie avec trois revenants

Le sélectionneur national de la Tunisie, Jalel Kadri, a convoqué 26 Aigles de Carthage pour la trêve internationale de novembre 2023, comptant pour les première et deuxième journées des éliminatoires de la Coupe du monde 2026.

La Tunisie va affronter Sao Tomé-et-Principe le 17 novembre prochain au Stade de Radès, et le Malawi le 21 novembre au Bingu National Stadium à Lilongwe. Des matchs comptant pour la première et deuxième journée des éliminatoires de la Coupe du monde 2026.

26 joueurs sont convoqués par le sélectionneur Jalel Kadri pour ces deux matchs, qui serviront également de préparation pour la prochaine CAN 2023, prévue du 13 janvier au 11 février 2024 en Côte d’Ivoire. Une liste rajeunie par rapport au précédent rassemblement, avec 5 nouveaux qui intègrent le nid des Aigles.

Il s’agit de Mohamed Haj Mahmoud, Houssem Tka, Ghaith Zaalouni, Hamza Jelassi et Mohamed Amine Cherni. Le premier est un milieu de terrain de 23 ans qui évolue au FC Lugano en Suisse. Le second a également 23 ans et fait les beaux jours du club local d’ES Tunis.

Les anciens cadres Ferjani Sassi, Taha Yassine Khenissi et Firas Ben Larbi font leurs retours dans le groupe. A l’inverse, Mohamed Drager, Yan Valery, Anis Ben Slimane et Issam Jebali sortent du groupe, tout comme Hannibal Mejbri (Manchester United) et Ali Maaloul (Al Ahly) non convoqués.

La liste de la Tunisie

