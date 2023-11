Mondial 2026 (Q): la liste de la RDC avec plusieurs revenants

-Publicité-

La Fédération congolaise de football a dévoilé ce jeudi la liste du sélectionneur Sébastien Desabre pour les deux premières journées des éliminatoires de la Coupe du monde 2026. Absents lors du précédent rassemblement, deux cadres font leur retour dans la tanière des Léopards.

Après l’imbroglio de la veille avec la conférence de presse de ce jeudi de Sébastien Desabre annulée « suite à un problème logistique de dernière minute », la Fédération congolaise de football vient de dévoiler la liste des joueurs retenus par le technicien français pour les deux premières journées des éliminatoires de la Coupe du monde 2026. Les Léopards affronteront la Mauritanie le 15 novembre au stade des Martyrs de Kinshasa, et le Soudan quatre jours plus tard, à Benghazi en Libye.

Dans cette liste de 26 joueurs, on retrouve les cadres Chancel Mbemba, Arthur Masuaku, Cédric Bakambu ou encore Théo Bongonda. Pas appelés lors de la trêve internationale d’octobre, le milieu de terrain Gaël Kakuta et l’attaquant Yoane Wissa signent également leur retour dans la tanière des Léopards. Convoqués pour la dernière fois en juin, Mukoko Amale (Difaâ El Jadida, Maroc) et Glody Lilepo (Valenciennes, France) réintègrent aussi l’effectif congolais.

La liste des 26 joueurs congolais convoqués:

Gardiens

Lionel Mpasi (Rodez/D2 France)

Dimitry Bertaud (Montpellier/D1 France)

Siadi Ngusia (TP Mazembe/D1 RDC)

Défenseurs

Mukoko Amale (Chernomorets Odessa/D1 Ukraine)

Gédéon Kalulu (Lorient/D1 France)

Joris Kayembe (Genk/D1 Belqique)

Vital Nsimba (Bordeaux/D2 France)

Chancel Mbemba (Marseille/D1 France)

Henock Inonga (Simba Sc/D1 Tanzanie)

Rocky Bushiri (Hibernians/D1 Ecosse)

Brian Bayeye (Ascoli/D2 Italie)

Milieux de terrain

Charles Pickel (Cremonese/D2 Italie)

Gael Kakuta (Amiens/D2 France)

Aaron Tshibola (Al Hatta/D1 Emirats Arabes Unis)

Samuel Moutoussamy (Nantes/D1 France)

Edo Kayembe (Watford/D2 Angleterre)

Attaquants

Meschak Elia (Young Boys/D1 Suisse)

Silas Katompa (Stuttgart/D1 Allemagne)

Théo Bongonda (Spartak Moscou/D1 Russsie)

Grady Diangana (West Bromwich/D2 Angleterre)

Glody Lilepo Makabi (Valenciennes/D2 France)

Yoane Wissa (Brentford/D1 Angleterre)

Cédric Bakambu (Galasataray/D1 Turquei)

Fiston Mayele (Pyramids/Egypte)

Jackson Muleka (Besiktas/D1 Turquie)

Simon Banza (Braga/D1 Portugal)