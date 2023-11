Mondial 2026 (Q): la liste de la Mauritanie face à la RDC

-Publicité-

Le sélectionneur de la Mauritanie, Amir Abdou, a dévoilé sa liste des joueurs retenus pour le rassemblement de novembre, comptant pour les éliminatoires de la Coupe du monde 2026.

La Mauritanie va affronter la RDC et le Soudan du Sud, les 15 et 21 novembre prochain. Deux rencontres comptant pour les première et deuxième journées des éliminatoires de la Coupe du monde 2026. Et pour l’occasion, le sélectionneur Amir Abdou a fait appel à un groupe de 24 joueurs.

On y retrouve les habitués, dont Khadim Diaw, qui était à l’origine de la défaite sur tapis vert des Mourabitounes face aux Léopards en éliminatoire de la CAN 2023. Plus convoqué depuis fin 2021, le défenseur central Bakary N’Diaye (Al-Quwa Al-Jawiya, Qatar) signe aussi son retour dans le groupe. On note également la présence de l’ailier gauche de Saint-Trond en Belgique, Aboubakary Koita, appelé pour la première fois en sélection.

En revanche, pas de Aboubakar Kamara, non convoqué pour ces deux matchs. Le buteur mauritanien paie son début de saison mitigé à Al-Jazira aux Émirats arabes unis (seulement 10 minutes de jeu). Pour rappel, la Mauritanie est logé dans le groupe B, assez relevé, où cohabitent de grandes équipes dont le Sénégal, immense favori, le Soudan et le Togo.

La liste de la Mauritanie face à la RDC et contre le Soudan du Sud:

#FFRIM 🚨| La 𝙡𝙞𝙨𝙩𝙚 𝙤𝙛𝙛𝙞𝙘𝙞𝙚𝙡𝙡𝙚 des 24 𝑴𝒐𝒖𝒓𝒂𝒃𝒊𝒕𝒐𝒖𝒏𝒆𝒔 🇲🇷 convoqués par 𝑨𝒎𝒊𝒓 𝑨𝒃𝒅𝒐𝒖 pour les matchs 🆚 la 𝗥𝗗 𝗖𝗼𝗻𝗴𝗼 🇨🇩 (15 novembre à Kinshasa) et le 𝗦𝗼𝘂𝗱𝗮𝗻 𝗱𝘂 𝗦𝘂𝗱 🇸🇸 (21 novembre à Dakar) dans le cadre des 1e et 2e journées des… pic.twitter.com/HQq9wbxikB — FFRIM (@ffrim) November 9, 2023