Mondial 2026 (Q): la FIFA sanctionne le Ghana

-Publicité-

La FIFA a sanctionné le Ghana d’une amende de cinq mille francs suisses pour violation des articles 17 et 58 du Code Disciplinaire de l’organisation, a annoncé l’instance faîtière du foot mondial dans un communiqué.

Cette violation concerne un incident survenu lors de la rencontre opposant le Ghana à Madagascar dans le cadre des qualifications pour la Coupe du Monde 2026, au Baba Yara Sports Stadium, le vendredi 17 novembre 2023.

L’incident en question a été marqué par la présence non autorisée d’un intrus sur le terrain ainsi que d’un groupe de personnes non accréditées à l’intérieur du périmètre réservé. Une partie de ces individus non autorisés a même rejoint les joueurs pour célébrer le but décisif d’Inaki Williams dans les derniers instants du match.

Tout en reconnaissant la réponse proactive des services de sécurité dans la gestion de la situation, la FIFA a également exhorté la direction du stade à améliorer ses installations Internet. Le Ghana avait remporté ce match sur le score de 1-0, grâce à un but tardif de l’attaquant Inaki Williams.

Il faut ajouter que cette sanction n’est pas une première pour le pays, car par le passé, en novembre 2019, la Confédération Africaine de Football (CAF) avait déjà infligé une amende de dix mille dollars américains (10 000 USD) pour un incident similaire impliquant une intrusion sur le terrain.