Mondial 2026 (Q): la FIFA réagit au tirage au sort dans la zone Afrique

La Fédération internationale de football a réagi au tirage sort des éliminatoires de la Coupe du monde 2026 dans la zone Afrique. Et la FIFA s’est réjouie de ce que le continent pourrait être représenté par 10 équipes à cette messe mondiale.

Les nations africaines en lice pour la phase finale de la Coupe du monde 2026 sont fixées depuis jeudi sur leur sort. La CAF a en effet effectué hier le tirage au sort des éliminatoires de la compétition sur le continent. Avec 9 groupes composés chacun de 6 équipes, les candidats s’affronteront au cours des deux prochaines années pour désigner les 9 qualifiés plus un qui sera connu à l’issue des barrages intercontinentaux.

Une première pour l’Afrique qui n’a jusqu’ici envoyé que cinq nations à ce tournoi. Ce qu’a reconnu le président de la FIFA, Gianni Infantino, à l’issue du tirage. « C‘est pour la première fois. Les 54 pays du continent participent au tirage au sort des éliminatoires de la Coupe du Monde. Chaque équipe jouera 10 matchs. 09 groupes de 06 et le vainqueur de chaque poule se qualifie directement. Désormais au moins 09 pays africains vont se qualifier et peut-être un 10ème qui va jouer les barrages. Félicitations à la Côte d’Ivoire qui nous a permis d’organiser ce tirage au sort ici », a déclaré le dirigeant suisse en zone mixte.

Tous les groupe des éliminatoires du Mondial 2026

Les première et deuxième journées de ces éliminatoires se tiendront du 13 au 21 novembre 2023, les troisième et quatrième journées du 3 au 11 juin 2024, les cinquième et sixième journées du 17 au 25 mars 2025, les septième et huitième journées du 1er au 9 septembre 2025, les neuvième et dixième journées du 6 au 14 octobre 2025. Pour rappel, le Bénin est logé dans le groupe C, en compagnie du Nigéria, de l’Afrique du Sud, du Rwanda, du Zimbabwe et du Lesotho.

