Mondial 2026 (Q): la Côte d’Ivoire pour enchainer, la Gambie pour se relancer, le programme de ce lundi

Découvrez les matchs au programme ce lundi à travers l’Afrique, comptant pour la deuxième journée des éliminatoires de la Coupe du monde 2026.

Après la première journée et son lot de surprise, place au second tour des éliminatoires de la Coupe du monde 2026 dans la zone Afrique. Pas moins de six rencontres sont au programme à travers les pelouses du Continent. Bourrelle de Seychelles (9-0) la semaine dernière, la Côte d’ivoire va tenter d’enchainer face à la Gambie, surpris par le Burundi (2-3) lors de la première journée.

Dans le groupe A, Djibouti et Guinée-Bissau se mesureront au Caire en Egypte, dans l’espoir d’arracher leur première victoire dans ces qualifications. C’est aussi l’objectif fu Tchad et Madagascar, battus respectivement par le Mali (1-3) et le Ghana (0-1) la semaine dernière.

Ci-dessous le programme complet de ce lundi 20 novembre :

Djibouti vs Guinée Bissau (Groupe A) | 13H00 | Le Caire, Egypte

Libéria vs Guinée équatoriale (Groupe H) | 16H00 | Paynesville, Libéria

Seychelles vs Kenya (Groupe F) | 16H00 | Abidjan, Côte d’Ivoire

Gambie vs Côte d’Ivoire (Groupe F) | 19H00 | Dar Es Salaam, Tanzanie

Mali vs République Centrafricaine (Groupe I) | 19H00 | Bamako, Mali

Tchad vs Madagascar (Groupe I) | 19H00 | Oujda, Maroc