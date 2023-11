Mondial 2026 (Q): la Côte d’ivoire assure face à la Gambie

-Publicité-

Avec des buts de Christian Kouamé et Seko Fofafa, la Côte d’Ivoire a disposé de la Gambie (2-0) ce lundi, pour son deuxième match du groupe F, dans les éliminatoires de la Coupe du monde 2026.

Et de deux pour la Côte d’ivoire. Quatre jours après leur démonstration de force contre les Seychelles (9-0), les Eléphants remettaient ça ce lundi, face à la Gambie. Contre les Scorpions cet après-midi, à l’occasion de la deuxième journée du groupe F, les Ivoiriens se sont imposés sur le score de 2-0. Dominateurs et solides défensivement, les hommes du sélectionneur Jean-Louis Gasset ont déroulé sur des réalisations de Christian Kouamé et Seko Fofama.

Le premier a ouvert le score en fin de première période, à la suite d’une belle action collective. Le second est allé de son but à cinq minutes de la fin de la rencontre, après plusieurs assauts gambiens dans le camp ivoirien pour revenir à la marque. Au classement du groupe F, la Côte d’ivoire est première, à égalité de point avec le Gabon ‘2è), vainqueur du Kenya (2-1) et du Burundi (2-1) lors des deux journées. Les deux équipes se retrouveront le 3 juin 2024, à l’occasion du choc au sommet de la troisième journée des éliminatoires.