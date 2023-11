Mondial 2026 (Q): la CAF et la FIFA entérinent le forfait de l’Erythrée

-Publicité-

La CAF et la FIFA ont pris acte de la décision de l’Erythrée qui a renoncé à disputer les éliminatoires de la Coupe du monde 2026 dans la zone Afrique.

L’Erythrée ne disputera pas les éliminatoires de la Coupe du monde 2026 dans la zone Afrique qui s’ouvrent dans quelques jours. Logés dans le groupe F, aux côtés du Maroc, de la Zambie, de la Tanzanie, du Niger et du Congo, les Red Sea Camels ont décidé de ne pas prendre part à ces phases qualificatives sur le continent.

Dans une note officielle de la Confédération africaine de football, l’instance faitière du football africain ainsi que la FIFA ont pris acte de cette décision. « La FIFA et la CAF peuvent confirmer que la Fédération nationale érythréenne de football s’est retirée de la compétition préliminaire de la Coupe du Monde de la FIFA 2026. Suite au retrait de l’Érythrée, le groupe E des éliminatoires de la CAF sera disputé par les cinq équipes restantes : Maroc, Zambie, Congo, Tanzanie et Niger. Tous les matches de l’Érythrée ont été annulés, tandis que le reste du calendrier des matches du groupe E reste inchangé », peut-on lire sur cafonline.

L’Erythrée n’a plus disputé une seule rencontre officielle depuis sa défaite contre la Namibie (0-2) lors des éliminatoires de la Coupe du monde 2022, le 10 septembre 2019. Le pays d’Afrique de l’Est n’avait pas non plus participé aux éliminatoires de la CAN 2023.

Avec ce désistement des Red Sea Camels, le groupe E s’allège avec le Maroc comme seul favori. Pour rappel, neuf poules de six équipes vont disputer ces phases qualificatives en Afrique. Les vainqueurs de chaque groupe seront automatiquement qualifiés pour la Coupe du Monde 2026.

- Publicité-

Les quatre meilleurs deuxièmes participeront à un barrage continental pour déterminer un vainqueur. Celui-ci participera à un deuxième et dernier barrage auquel prendront part six équipes issues d’autres Confédérations. Les deux premières de ces six équipes se qualifieront pour la Coupe du monde et complèteront le plateau de 48 équipes.