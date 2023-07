Mondial 2026 (Q): Emmanuel Eboué juge les chances de qualification de la Côte d’ivoire

-Publicité-

L’ancien international ivoirien, Emmanuel Eboué, s’est exprimé sur le groupe de la Côte d’ivoire aux éliminatoires de la Coupe du monde 2026. Et l’ancien milieu de terrain d’Arsenal a prévenu ses jeunes frères des pièges dont est garni la poule F.

Emmanuel Eboué n’a apparemment pas fait de cadeaux à sa nation. Invité sur l’estrade jeudi lors de la cérémonie du tirage au sort du Mondial 2026 dans la zone Afrique, l’ancien international ivoirien a placé les Eléphants dans le groupe F, aux côtés du Gabon, du Kenya, de la Gambie, du Burundi et des Seychelles. Un tirage piège pour les hôtes de la CAN 2023 (qui aura lieu en 2024) qui auront fort à faire face aux Panthères et aux Scorpions qui seront les principaux concurrents de la Selefanto. Sans oublier les trois autres locataires qui ne sont pas des monstres de guerre, mais qui joueront crânement leur chance.

C’est en tout cas, ce que pense Eboué, interrogé en zone mixte par Canal+ Sport Afrique et Afrik-Foot. « La Côte d’Ivoire reste toujours une grande nation. Le tirage est abordable. Toutes les petites nations cherchent à jouer la Coupe du monde. Quand on joue à l’extérieur, ce n’est pas facile. (…) Bien que la Côte d’Ivoire soit favorite, elle doit se donner à fond pour se qualifier », a mis en garde l’ancien défenseur d’Arsenal.

Eliminatoires du Mondial 2026, CAN 2023 à domicile… Emmanuel Eboué juge les chances des #Eléphants pic.twitter.com/nKBq1hbS6u — Afrik-Foot (@afrikfoot) July 13, 2023 - Publicité-

Alors que son équipe va accueillir en janvier prochain la 34è édition de la Coupe d’Afrique, Eboué s’est également prononcé sur les chances des siens de soulever le trophée continental pour la troisième fois de leur histoire après 1992 et 2015. « Je crois fermement en cette équipe (la Côte d’Ivoire, ndlr) parce que c’est ma nation, ce sont mes jeunes, mes petits frères, je leur donne souvent des conseils au téléphone. (…) Ça sera difficile mais le plus important c’est d’être solidaire et de se battre pour cette CAN qui aura lieu dans notre pays. (…) Je souhaite la victoire à la Côte d’Ivoire », a-t-il notamment lâché. Pour rappel, la CAN 2023 se tiendra l’année prochaine, du 13 janvier au 11 février.

#AG @CAF_Media sympa, le rassemblement des légendes d’Ivoire, vainqueurs avec les éléphants en 1992 et 2015 ! Un beau mélange !! pic.twitter.com/pSKJSsuWF7 — philippe doucet (@doucetphilippe2) July 13, 2023

Articles similaires