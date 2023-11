Mondial 2026 (Q): Côte d’Ivoire 9-0 Seychelles, Tunisie 4-0 Sao Tomé, tous les résultats du vendredi

-Publicité-

Découvrez les résultats des rencontres disputées vendredi à travers l’Afrique, comptant pour la première journée des éliminatoires de la Coupe du monde 2026 sur le continent.

Plusieurs rencontres se disputaient vendredi à travers l’Afrique, comptant pour la première journée des phases qualificatives de la Coupe du monde 2026. Hôte de la CAN 2023 (13 janvier-11 février 2024), la Côte d’ivoire a maltraité les Seychelles à Abidjan. Dans une rencontre dominée de la tête et des épaules, les Éléphants ont atomisé l’équipe adverse sur le score sans appel de 9-0. Sébastien Haller s’est offert un but sur penalty tandis que Karim Konaté et Hamed Junior Traoré ont signé un doublé chacun.

Au stade de Japoma, le Cameroun a fait le boulot face à l’Ile Maurice (3-0). Bryan Mbeumo a ouvert le score en fin de première période. Après la pause, Georges-Kévin Nkoudou a fait le break à la 85e, avant le but de Frank Magri dans le temps additionnel. Un bon résultat des Lions Indomptables qui prennent la tête du groupe D, devant la Libye qui a disposé de l’Eswatini (1-0), la veille.

Dans les autres affiches du jour, le Ghana est difficilement venu à bout de Madagascar (1-0), alors que le Malawi a arraché ses trois premiers points dans ces éliminatoires face au Libéria (1-0). A domicile, la Tunisie n’a pas tremblé face à Sao Tomé et Principe (4-0). Idem pour la Zambie qui s’est offert le scalp du Congo (4-2), et le Mali qui a pris le dessus sur le Tchad (3-1).

Tous les résultats de la journée du vendredi:

Ghana 1-0 Madagascar

Liberia 0-1 Malawi

Zambia 4-2 Congo

Burkina Faso 1-1 Guinée-B

Cameroon 3-0 Mauritius

Côte d’Ivoire 9-0 Seychelles

Mali 3-1 Chad

Tunisia 4-0 Sao Tomé