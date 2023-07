Mondial 2026 (Q): «Cette poule est jouable pour le Sénégal», Augustin Senghor

-Publicité-

Le président de la Fédération sénégalaise de football, Augustin Senghor, s’est prononcé sur les chances de qualification des Lions de la Téranga à la Coupe du monde 2026. Et le patron de la FSF estime que ses protégés sont tombés dans une poule « jouable ».

A l’instar des autres équipes africaines en lice, le Sénégal connait également son groupe pour les éliminatoires de la Coupe du monde 2026 qui aura lieu en Amérique (Etats-Unis, Canada et Mexique). Les Lions de la Téranga sont logés dans la poule B, aux côtés du Togo, la RD Congo, la Mauritanie, le Soudan et le Soudan du Sud. Un groupe abordable pour les champions d’Afrique en titre qui devraient tirer leur épingle du jeu.

C’est en tout cas ce que pense le président de la Fédération sénégalaise de football, Augustin Senghor. Dans des propos relayés par Africafootunited, le patron de la FSF estime que cette poule est jouable pour les siens même si le Togo, la RDC et la Mauritanie pourraient jouer les trouble-fêtes.

« Du haut de notre rang de 2e nation africaine du continent et au vu des performances réalisées ces dernières années, nous ne pouvons pas faire la fine bouche. Nous pensons que cette poule est jouable pour le Sénégal mais en même temps nous restons sur cette ligne d’humilité qui a toujours été notre force ces dernières années. Nous respectons tout le monde d’autant plus que les qualifications à la dernière coupe du monde montrent que le fossé qui sépare les grandes équipes africaines et celles dites « du bas niveau » n’est plus grand. Elles sont en train de progresser à force de jouer avec les grandes équipes », a déclaré le président de FSF.

« Il y a eu quelques surprises lors des derniers éliminatoires et des grandes nations sont tombées face à de petites nations de football. Donc nous prendrons tous les matchs au sérieux comme on a l’habitude de le faire avec Aliou Cissé et son équipe, nous allons bien démarrer ces éliminatoires dès les deux ou trois premiers matchs pour prendre la pôle position dans notre groupe avant de chercher à nous qualifier » a ajouté Augustin Senghor.

Tous les groupes des éliminatoires du Mondial 2026

Pour rappel, les vainqueurs de chaque groupe seront automatiquement qualifiés pour la Coupe du monde de la FIFA 2026. Les quatre meilleurs deuxièmes des poules joueront dans un tournoi de barrage de la CAF. Le vainqueur de ce tournoi participera à un deuxième et dernier barrage de la FIFA auxquels prendront part cinq autres équipes. Les deux premières équipes se qualifieront pour la Coupe du Monde.

Les première et deuxième journées de ces éliminatoires se tiendront du 13 au 21 novembre 2023, les troisième et quatrième journées du 3 au 11 juin 2024, les cinquième et sixième journées du 17 au 25 mars 2025, les septième et huitième journées du 1er au 9 septembre 2025, les neuvième et dixième journées du 6 au 14 octobre 2025.

