Mondial 2026 (Q): Asamoah Gyan réagit au groupe du Ghana

-Publicité-

La légende du football ghanéen, Asamoah Gyan, a exprimé son optimisme quant aux chances de qualification des Black Stars à la Coupe du monde 2026.

Selon le néo retraité, les Ghanéens ont pris l’habitude de voir jouer les Black Stars au Mundial d’où la nécessité de se qualifier. S’exprimant après le tirage au sort qui a vu son pays tomber dans le groupe I avec le Mali, Gyan a déclaré qu’il s’attend à ce que le Ghana se qualifie.

« Depuis 2006, année où nous nous sommes qualifiés pour la première fois, nous avons été constants sauf en 2018. On dirait que nous nous habituons à la Coupe du monde. Les attentes sont élevées chez nous, mais nous espérons que nous nous qualifierons », a-t-il déclaré.

- Publicité-

Malgré son statut de Mondialiste, le Ghana n’a pas été épargné lors du tirage au sort, avec les Aigles maliens, Madagascar, les Comores et le Tchad comme co-locataires. Une poule assez relevée pour les Black Stars qui doivent finir premiers pour se qualifier directement pour la phase finale qui aura lieu du 11 juin au 19 juillet, aux Etats-Unis, Canada et Mexique.

Pour rappel, les premières et deuxièmes journées de ces éliminatoires se tiendront du 13 au 21 novembre 2023, les troisième et quatrième journées du 3 au 11 juin 2024, les cinquième et sixième journées du 17 au 25 mars 2025, les septième et huitième journées du 1er au 9 septembre 2025, les neuvième et dixième journées du 6 au 14 octobre 2025.

Articles similaires