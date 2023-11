Mondial 2026 (Q): Afrique du Sud vs Bénin, Sénégal vs Soudan du Sud…, le programme de ce samedi

-Publicité-

Découvrez les rencontres au programme ce samedi 18 novembre à travers le continent, comptant pour la première journée des éliminatoires de la Coupe du monde 2026 dans la zone Afrique. Afrique du Sud vs Bénin et Sénégal vs Soudan du Sud sont notamment les affiches du jour.

Qualificatifs pour la phase finale, les éliminatoires de la Coupe du monde 2026 dans la zone Afrique se poursuivent ce samedi, avec les dernières rencontres de la première journée. Trois affiches sont au programme à travers le continent. En quête de sa première qualification à la phase finale d’une Coupe du monde, le Bénin défie l’Afrique du Sud cet après-midi (14 heures, GMT+1).

Un match prévu au Moses Mabhida Stadium, Durban. Petits poucets du groupe C composé notamment du Nigéria, les Guépards visent la victoire face aux Bafana-Bafana qui restent l’un des favoris de cette poule.

Champion d’Afrique en titre, le Sénégal devrait logiquement prendre ses trois premiers points dans ces éliminatoires, face au Soudan du Sud. Avec un effectif superbement garni à chaque poste, une victoire des Lions de la Téranga, avec un score fleuve tel la démonstration de force de la Côte d’Ivoire face aux Seychelles (9-0) vendredi, ne serait pas une surprise. Dans l’autre match de cette journée du Samedi, le Niger tentera de faire un bon résultat à domicile contre la Tanzanie.

Le programme de ce samedi:

14:00 : Afrique du Sud-Benin (Groupe C), Moses Mabhida Stadium, Durban

17:00 : Niger-Tanzanie (Groupe E), Stade de Marrakech (Maroc)

20:00 : Sénégal-Soudan du Sud (Groupe B), Stade Abdoulaye Wade (huis-clos)