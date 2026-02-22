Mondial 2026: plus de 13 M$ alloués à la préparation de l’équipe nationale du Ghana

Le président de la Commission parlementaire en charge des Sports, Ernest Norgbey, a annoncé qu’environ 150 millions de cédis ghanéens ont été mobilisés par l’État pour la préparation des Black Stars en vue du Mondial 2026. Ce montant représente un peu plus de 13 millions de dollars selon les conversions usuelles.

Le Ghana disputera sa cinquième phase finale de Coupe du monde et figure dans le groupe L, aux côtés du Panama, de l’Angleterre et de la Croatie.

Intervenant auprès de Citi Sports, M. Norgbey a expliqué que cette enveloppe vise à offrir aux joueurs des conditions optimales de préparation pour une compétition organisée conjointement par les États-Unis, le Canada et le Mexique. Il a toutefois précisé que, si la FIFA versera également des fonds, ces derniers ne seront pas disponibles suffisamment tôt pour couvrir les besoins immédiats liés à la mise en place des préparatifs.

Organisation des préparatifs et calendrier

Les modalités précises d’emploi de la somme n’ont pas encore été rendues publiques, mais la sélection ghanéenne a déjà programmé des rencontres amicales contre l’Allemagne et l’Autriche lors de la prochaine trêve internationale pour parfaire sa préparation.

Sur le plan du groupe, les Black Stars ouvriront leur tournoi face au Panama le 17 juin 2026, affronteront l’Angleterre le 23 juin, puis termineront la phase de poules contre la Croatie le 27 juin 2026.