Mondial 2026: Mostafa Ziko dénonce un arbitrage « injuste » après l’élimination de l’Égypte

L’élimination de l’Égypte face à l’Argentine (3-2) en huitièmes de finale de la Coupe du monde 2026 laisse un goût amer aux Pharaons. Très remonté après la rencontre, Mostafa Ziko a vivement contesté l’arbitrage, allant jusqu’à évoquer un tournoi favorable à l’Albiceleste.

L’attaquant égyptien Mostafa Ziko n’a pas caché sa colère après l’élimination des Pharaons face à l’Argentine (3-2), mardi, en huitièmes de finale de la Coupe du monde 2026. Au terme de la rencontre, il a vivement critiqué l’arbitrage de François Letexier, allant jusqu’à laisser entendre que le tournoi favoriserait l’Albiceleste.

Face aux médias, Ziko a dénoncé plusieurs décisions arbitrales qu’il juge défavorables à son équipe, estimant que l’Égypte avait été lésée dans les moments décisifs de la rencontre. « Félicitations à l’Argentine pour la Coupe du monde. Le tournoi était truqué, ils n’avaient besoin de rien d’autre. L’arbitre a été injuste, injuste, injuste, injuste », a-t-il déclaré, selon The Touchline.

La rencontre a effectivement été marquée par plusieurs situations litigieuses. À la 58e minute, un but inscrit par Mostafa Ziko a été annulé après intervention de l’assistance vidéo, en raison d’une faute commise sur Lisandro Martínez au début de l’action. Les joueurs égyptiens ont également contesté la validité du troisième but argentin, inscrit par Enzo Fernández dans le temps additionnel (90e+2), estimant que deux fautes auraient dû être sifflées en faveur des Pharaons avant l’action décisive.

Après examen des images, le VAR et l’arbitre central ont toutefois confirmé leurs décisions, validant le but de l’Argentine et maintenant l’annulation de la réalisation égyptienne. Le match avait pourtant idéalement commencé pour les hommes d’Hossam Hassan. Yasser Ibrahim avait ouvert le score de la tête dès la 15e minute, avant que Lionel Messi ne manque un penalty six minutes plus tard.

L’Égypte avait ensuite doublé la mise grâce à Mostafa Ziko, parfaitement servi par Mohamed Salah. Menée 2-0, l’Argentine est toutefois parvenue à renverser la situation en fin de rencontre. Cristian Romero a réduit l’écart à la 79e minute, avant que Messi n’égalise quatre minutes plus tard. Enzo Fernández a finalement offert la qualification à l’Albiceleste d’une tête victorieuse dans le temps additionnel. Grâce à ce spectaculaire retournement de situation, l’Argentine poursuit sa défense du titre et décroche son billet pour les quarts de finale de la Coupe du monde 2026, tandis que l’Égypte quitte la compétition avec un profond sentiment d’injustice.