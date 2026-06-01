Mondial 2026: l’Iran dévoile une liste de 26 joueurs

L’Iran a dévoilé sa liste des joueurs retenus pour la phase finale de la Coupe du monde 2026. Mehdi Taremi, Alireza Jahanbakhsh et Saman Ghoddos font partie du groupe.

L’Iran sera bel et bien à la Coupe du monde 2026. La Team Melli a dévoilé ce lundi sa liste des joueurs convoqués pour le tournoi. Un groupe de 26 hommes avec des cadres bien connus, tels que Mehdi Taremi, Alireza Jahanbakhsh et Saman Ghoddos. Le Mondial se déroulera du 11 juin au 19 juillet 2026 et sera organisée conjointement par les États-Unis, le Canada et le Mexique.

La liste de l’Iran:

Gardiens : Alireza Beyranvand (Tractor FC), Hossein Hosseini (Sepahan), Payam Niazmand (Persepolis)

Défenseurs : Danial Eiri (Malavan), Ehsan Hajsafi (Sepahan), Saleh Hardani (Esteghlal), Hossein Kanaani (Persepolis), Shoja Khalilzadeh (Tractor FC), Milad Mohammadi (Persepolis), Ali Nemati (Foolad FC), Ramin Rezaeian (Foolad FC)

Milieux : Rouzbeh Cheshmi (Esteghlal), Saeid Ezatolahi (Shabab Al-Ahli), Mehdi Ghaedi, Saman Ghoddos (Kalba FC), Mohammad Ghorbani (Al-Wahda), Alireza Jahanbakhsh (FCV Dender), Mohammad Mohebi (Rostov), Amir Mohammad Razagh Niya (Esteghlal), Mehdi Torabi (Tractor FC), Aria Yousefi (Sepahan)

Attaquants : Ali Alipour (Persepolis), Dennis Dargahi (Standard de Liège), Amirhossein Hosseinzadeh (Tractor FC), Shahriyar Moghanloo (Kalba FC), Mehdi Taremi (Olympiakos)