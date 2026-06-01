LDC: top 10 des plus beaux buts de la saison

L’UEFA a dévoilé son classement des dix plus beaux buts de la saison 2025-2026 en Ligue des champions. La première place revient à Federico Valverde, auteur d’un geste exceptionnel avec le Real Madrid face à Manchester City, devant Micky van de Ven et Luis Díaz.

Le groupe des observateurs techniques de l’UEFA a dévoilé, dimanche, son classement des dix plus beaux buts de la saison 2025-2026 en Ligue des champions. La première place revient à Federico Valverde. Le milieu de terrain du Real Madrid a été récompensé pour son geste de grande classe face à Manchester City en huitième de finale aller : une subtile talonnade suivie d’une reprise de volée qui avait contribué au succès madrilène (3-0).

À la deuxième place figure Micky van de Ven. Le défenseur de Tottenham Hotspur a marqué les esprits grâce à une impressionnante chevauchée solitaire conclue par une finition pleine de sang-froid contre FC Copenhague. Le podium est complété par Luis Díaz. L’ailier du Bayern Munich a été distingué pour son contrôle orienté magistral suivi d’une frappe enroulée lors de la spectaculaire demi-finale aller face au Paris Saint-Germain.

Top 10 des buts de la saison 2025-2026 en Ligue des champions

Federico Valverde (Real Madrid – Manchester City, 3-0) Micky van de Ven (Tottenham – FC Copenhague, 4-0) Luis Díaz (Paris SG – Bayern Munich, 5-4) Khvicha Kvaratskhelia (Paris SG – Atalanta, 4-0) Harry Kane (Bayern Munich – Atalanta, 4-1) Lamine Yamal (Club Bruges – Barcelone, 3-3) Vitinha (Paris SG – Tottenham, 5-3) Anatoliy Trubin (Benfica – Real Madrid, 4-2) Vlad Dragomir (Pafos – Slavia Prague, 4-1) Noni Madueke (Club Bruges – Arsenal, 0-3)





