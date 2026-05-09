Mondial 2026: Lionel Messi désigne ses grands favoris

À un mois de la Coupe du monde 2026, Lionel Messi a identifié plusieurs nations capables de décrocher le titre mondial. Le capitaine de l’Argentine place notamment la France et l’Espagne parmi les sélections les plus impressionnantes du moment.

Le capitaine de la sélection argentine, Lionel Messi, a identifié les principales nations favorites pour la Coupe du monde 2026. Champion du monde en titre avec l’Équipe d’Argentine , le joueur de l’Inter Miami estime que l’Albiceleste peut légitimement rêver d’un nouveau sacre mondial. La star argentine a toutefois reconnu que plusieurs sélections arrivaient actuellement avec davantage de certitudes et une dynamique impressionnante, notamment la France et l’Espagne.

Lors d’un entretien accordé à l’animateur Pollo Alvarez, Messi a salué la qualité de l’effectif français. « Aujourd’hui, la France est encore dans une très grande forme, a déclaré le septuple Ballon d’Or. Ils possèdent énormément de joueurs de très haut niveau. » Le champion du monde 2022 a également cité le Équipe du Brésil parmi les grandes nations à surveiller lors du tournoi. Messi a aussi évoqué la montée en puissance du Portugal, qu’il considère comme une formation particulièrement compétitive. Enfin, il a rappelé que des sélections historiques comme l’Allemagne et l’Angleterre demeuraient des adversaires redoutables sur la scène mondiale.





