Mondial 2026: la réponse sans détour de Ronaldo au nouveau record de Messi

Auteur d’un doublé lors du large succès du Portugal face à l’Ouzbékistan (5-0), Cristiano Ronaldo a retrouvé le chemin des filets au meilleur moment, dans un contexte de critiques et de pression. Interrogé sur le nouveau record de Lionel Messi en Coupe du monde, l’attaquant portugais a refusé toute comparaison, préférant mettre en avant la performance collective de son équipe.

Cristiano Ronaldo a préféré laisser parler ses performances plutôt que les débats autour des records de Lionel Messi, auteur d’une nouvelle page d’histoire en Coupe du monde. Buteur à deux reprises face à l’Ouzbékistan, la légende portugaise a largement contribué au large succès du Portugal (5-0), offrant une réponse attendue après une période de disette et les critiques croissantes sur son efficacité récente. L’ancien attaquant du Real Madrid et de Manchester United a rapidement remis son équipe sur les rails avec un doublé inscrit en première période, permettant aux hommes de Roberto Martínez de rebondir après le nul décevant concédé face à la RD Congo (1-1) lors de la journée précédente.

Sous pression après plusieurs rencontres sans but dans un tournoi majeur, le sélectionneur portugais avait maintenu sa confiance en son capitaine de 41 ans, malgré les doutes entourant son rendement. Un choix finalement validé de la plus belle des manières. Face à une équipe de l’Ouzbékistan dépassée, Ronaldo a retrouvé le chemin des filets au moment idéal, alors que son grand rival Lionel Messi faisait encore l’actualité. L’Argentin, 24 heures plus tôt, était devenu le meilleur buteur de l’histoire de la Coupe du monde, dépassant Miroslav Klose grâce à un doublé contre l’Autriche, après avoir déjà brillé face à l’Algérie.

Interrogé sur cette nouvelle performance de Messi, Ronaldo a refusé d’entrer dans la comparaison, écourtant la discussion d’un laconique « question suivante », avant de quitter l’échange. Le capitaine portugais a toutefois retenu le positif de la prestation collective, estimant que ce succès pouvait servir de déclic : « Je suis très heureux, mais le plus important reste le travail de l’équipe et la confiance que nous avons affichée. » « Les records individuels font plaisir, bien sûr, mais mon objectif est avant tout d’aider le groupe à atteindre ses objectifs », a-t-il ajouté, recentrant le débat sur la dynamique collective.