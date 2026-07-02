Mondial 2026: la presse sénégalaise massacre Pape Thiaw

Renversés par la Belgique (3-2 après prolongation) alors qu’ils menaient de deux buts à quelques minutes de la fin, les Lions de la Teranga ont quitté la Coupe du monde 2026 dans la douleur. Au lendemain de cette désillusion, la presse sénégalaise pointe du doigt les choix tactiques de Pape Thiaw.

L’élimination du Sénégal en 16ès de finale de la Coupe du monde 2026 laisse un goût amer. Battus 3-2 après prolongation par la Belgique, les Lions de la Teranga ont vu leur rêve s’envoler après avoir pourtant compté deux buts d’avance jusqu’aux dernières minutes du temps réglementaire. Au Sénégal, la presse n’a pas tardé à désigner les responsables de ce scénario cruel. En première ligne figure le sélectionneur Pape Thiaw, vivement critiqué pour ses décisions tactiques en cours de rencontre.

Le quotidien Le Soleil évoque une « soirée cauchemardesque » et estime que les changements opérés par le technicien ont profondément déstabilisé son équipe au moment où elle semblait maîtriser son sujet. Selon le journal, ces ajustements ont largement contribué au renversement de situation dont a profité la Belgique. Le média sénégalais met également en avant la prestation de Rudi Garcia, salué pour sa lecture du match. L’entraîneur français est présenté comme le grand artisan du retour des Diables Rouges, grâce à des choix payants qui ont permis à son équipe de renverser la rencontre.

Le parallèle entre les deux techniciens n’a d’ailleurs échappé à personne. Ancien mentor de Pape Thiaw à l’AS Saint-Étienne, Rudi Garcia aurait, selon Le Soleil, donné une véritable « leçon » à son ancien joueur, profitant des hésitations tactiques de son vis-à-vis pour inverser le cours du match. Cette sortie prématurée met un terme à une campagne contrastée des Lions de la Teranga. Après un début de tournoi difficile, marqué par des résultats décevants face à la France et à la Norvège, les Sénégalais avaient retrouvé des couleurs avant de céder dans un huitième de finale qui restera comme l’un des plus cruels de leur histoire récente. Désormais, les interrogations se tournent vers l’avenir de Pape Thiaw. Les critiques nourries de la presse et des supporters pourraient relancer le débat sur la direction que prendra la sélection sénégalaise après cette désillusion mondiale.