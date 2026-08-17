Arsenal: Ethan Nwaneri sur le départ?

Ethan Nwaneri pourrait quitter Arsenal avant la fermeture du mercato estival. Déçu de ne pas avoir été retenu pour le Community Shield face à Manchester City, le jeune talent anglais s’interrogerait sur son avenir, malgré la volonté de Mikel Arteta de le conserver.

Ethan Nwaneri envisagerait de quitter Arsenal avant la fermeture du mercato estival. Selon Metro, le jeune milieu offensif aurait été particulièrement déçu de ne pas figurer dans le groupe retenu par Mikel Arteta pour le Community Shield face à Manchester City, dimanche. À 19 ans, Nwaneri reste considéré comme l’un des grands espoirs du football européen, malgré une saison 2025-2026 compliquée. Son avenir à Arsenal était déjà incertain après un prêt à l’Olympique de Marseille lors de la seconde partie de l’exercice précédent.

Nwaneri s’était fait connaître très jeune en devenant, en 2022, le plus jeune joueur de l’histoire à disputer un match de Premier League. Il avait ensuite franchi un nouveau cap en 2024-2025, avec une place régulière dans le groupe d’Arteta. Cette saison-là, il avait participé à 37 rencontres avec Arsenal et figurait parmi les nommés pour le trophée de meilleur jeune joueur de l’année de la PFA. Dans la foulée, il avait également prolongé son contrat avec les Gunners.

La saison suivante s’est toutefois révélée beaucoup plus délicate. Nwaneri n’a disputé que six matches de championnat avant d’être envoyé en prêt à Marseille en janvier. Son passage sur la Canebière n’a pas davantage répondu aux attentes, avec seulement neuf apparitions. Malgré cette expérience mitigée, Mikel Arteta estime que le jeune Anglais a tiré des enseignements importants de son séjour en France. « Sur le terrain, il n’a pas [performé] car beaucoup de choses se sont passées à Marseille. Cependant, lorsqu’on se trouve face à lui, on perçoit sa maturité, et il semble être une personne différente », avait expliqué l’entraîneur espagnol.

Arteta avait également estimé que cette expérience pourrait s’avérer bénéfique pour la suite de sa carrière, malgré des résultats sportifs décevants. Avant le Community Shield, le technicien n’avait d’ailleurs pas exclu un départ de son jeune joueur : « Je souhaite qu’il reste au club. Cependant, nous devons prendre en compte les implications à moyen et long terme. » L’avenir de Nwaneri devrait donc faire partie des dossiers à suivre jusqu’à la clôture du mercato.