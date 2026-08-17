Mercato: Manchester United se positionne sur Victor Osimhen, Rodri proche du Barça

Manchester United s’est renseigné sur Victor Osimhen, également suivi par Arsenal, alors que Galatasaray reste déterminé à conserver son buteur nigérian. Dans le même temps, Rodri se rapproche du FC Barcelone, avec une visite médicale attendue mardi avant la signature de son contrat.

Manchester United aurait rejoint la course pour Victor Osimhen. Le club mancunien se serait renseigné sur la situation de l’attaquant de Galatasaray, alors que son nom circule également du côté d’Arsenal. L’international nigérian figure parmi les buteurs les plus convoités du marché. Depuis son arrivée en Turquie, Osimhen s’est montré particulièrement prolifique avec 61 réalisations en 75 apparitions sous le maillot de Galatasaray.

Selon plusieurs informations, les Red Devils auraient cherché à connaître les conditions nécessaires pour boucler une éventuelle opération. Les exigences salariales du joueur pourraient toutefois compliquer les discussions. De son côté, Osimhen ne serait pas fermé à un nouveau défi, mais Galatasaray aurait clairement fait savoir qu’il ne souhaitait pas se séparer de son principal atout offensif.

Rodri se rapproche du FC Barcelone

Dans le même temps, le marché des transferts pourrait également s’animer autour de Rodri. Le milieu de terrain de Manchester City est attendu ce lundi à Barcelone afin de finaliser son arrivée chez les champions d’Espagne. Le Ballon d’Or, âgé de 30 ans, devrait passer sa visite médicale mardi avant de parapher un contrat de quatre ans avec le club catalan.

L’opération pourrait atteindre 65 millions de livres sterling, soit près de 75 millions d’euros, en fonction de l’activation de l’ensemble des bonus liés aux performances du joueur. Le capitaine de la sélection espagnole s’apprête ainsi à ouvrir un nouveau chapitre de sa carrière, après plusieurs saisons sous les couleurs de Manchester City.