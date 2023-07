Mondial 2026: la FIFA lève la suspension du Zimbabwe

-Publicité-

La FIFA a annoncé ce mardi qu’elle a levé la suspension de la sélection zimbabwéenne qui pourra donc participer aux éliminatoires de la Coupe du monde 2026, dont le tirage au sort dans la zone Afrique est prévu au 13 juillet prochain à Abidjan en Côte d’Ivoire.

Bonne nouvelle pour la Fédération zimbabwéenne de football (ZIFA). Les Warriors pourront participer aux éliminatoires de la Coupe du monde 2026. La FIFA vient de lever la suspension qui pèse sur la tête de l’équipe nationale. C’est à travers une note adressée à la ZIFA que l’instance faîtière du foot mondial a communiqué sa décision. L’administration de Gianni Infantino a également installé un comité de normalisation pour s’assurer que les statuts de la FIFA y sont respectés.

La FIFA avait suspendu la ZIFA en 2021 pour ingérence des autorités locales dans les affaires internes de la Fédération. En effet, le 16 novembre 2021, le ministère zimbabwéen des sports avait annoncé la suspension de la Fédération de football pour « fraude » et « harcèlement sexuel sur des femmes arbitres » du personnel technique de l’instance nationale. Une décision pleinement assumée par l’autorité de tutelle qui, devant des journalistes interloqués, dit mesurer toutes les conséquences qu’engendreraient cette suspension.

Le comité de normalisation doit gérer les affaires quotidiennes du ZIFA et restructurer son administration et revoir les statuts, organiser les élections d’un nouveau conseil d’administration du ZIFA et établir un accord avec le ministère des Sports du pays pour définir le rôle de chaque partie.

