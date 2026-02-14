Mondial 2026: la FIFA fixe au 16 février le verdict sur la requête du Nigeria contre la RD Congo

La FIFA rendra le 16 février sa décision sur la réclamation du Nigeria concernant l’éligibilité de plusieurs joueurs congolais, un verdict crucial pour l’avenir des Super Eagles dans la course au Mondial 2026.

Le feuilleton n’est pas encore terminé. La FIFA rendra son verdict le lundi 16 février concernant la réclamation déposée par la Fédération nigériane de football après la défaite des Super Eagles face à la RD Congo lors de la finale des barrages africains 2025. En décembre, la NFF avait officiellement saisi l’instance mondiale, estimant qu’au moins six joueurs congolais alignés lors de la rencontre décisive n’étaient pas qualifiés, en raison d’un changement récent de nationalité sportive. Un point de règlement qui pourrait peser lourd dans l’issue du dossier.

Sur le terrain, le Nigeria s’était incliné au terme d’un scénario cruel : 1-1 à l’issue du temps réglementaire, avant une séance de tirs au but fatale (4-3). Mais en coulisses, le combat se poursuit. Le secrétaire général de la NFF, Mohammed Sanusi, se veut confiant : « Nous avons un dossier solide. Nous n’entamons pas de procédures inutiles. Nous sommes convaincus de la solidité de notre dossier et nous attendons la décision de la FIFA concernant nos plaintes. »

