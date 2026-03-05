Mondial 2026: la FIFA confirme l’exclusion du Nigeria du barrage intercontinental

En validant la liste définitive des équipes engagées dans le tournoi de repêchage, la FIFA a définitivement mis fin aux espoirs des Super Eagles du Nigeria de disputer la Coupe du monde de la FIFA 2026, au profit de la RD Congo.

En validant la liste définitive des équipes engagées dans le tournoi de repêchage, la FIFA a définitivement mis fin aux espoirs des Super Eagles du Nigeria de disputer la Coupe du monde de la FIFA 2026, au profit de la RD Congo.

La FIFA a définitivement éteint les derniers espoirs des Super Eagles de disputer la Coupe du monde 2026. L’instance mondiale du football a confirmé la composition finale des équipes engagées dans le tournoi de barrage interconfédéral prévu ce mois-ci, sans le Nigeria.

Dans un avis d’accréditation adressé aux médias mercredi, la FIFA a détaillé le format de la compétition et dévoilé la liste des six nations participantes. Pour représenter l’Afrique, c’est la équipe nationale de RD Congo qui a été retenue.

Publicité

Cette décision scelle l’absence du Nigeria dans ce mini-tournoi qualificatif. La Fédération nigériane de football avait pourtant contesté l’issue du barrage disputé en novembre 2025 face aux Congolais.

Le match s’était achevé sur un score de 1-1 avant une séance de tirs au but remportée par la RD Congo. Dans la foulée, les dirigeants nigérians avaient déposé une protestation officielle, accusant leur adversaire d’avoir aligné des joueurs non qualifiés lors de cette rencontre décisive.

La confirmation de la FIFA met désormais un terme à la procédure et ferme définitivement la porte du tournoi de repêchage aux Super Eagles, qui voient ainsi s’envoler leurs dernières chances de participer au Mondial 2026.



