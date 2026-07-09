Mondial 2026: Ismaël Saibari forfait pour le choc Maroc – France

Le Maroc devra se passer d’Ismaël Saibari pour son quart de finale face à la France, ce jeudi, à la Coupe du monde 2026. Touché lors du tour précédent contre le Canada, le milieu offensif ne s’est pas remis à temps, mais son sélectionneur se veut rassurant pour la suite de la compétition.

Coup dur pour les Lions de l’Atlas à quelques heures de leur quart de finale de la Coupe du monde 2026 face à la France. Ismaël Saibari ne pourra pas tenir sa place lors de cette affiche très attendue, en raison d’une blessure contractée lors du huitième de finale remporté contre le Canada. Auteur d’une prestation remarquée face aux Canadiens, le milieu offensif marocain n’a pas récupéré suffisamment pour être aligné contre les Bleus.

En conférence de presse, le sélectionneur marocain a confirmé l’absence de l’un de ses éléments les plus en vue depuis le début du tournoi. « Tout le monde est disponible, sauf Ismaël Saibari. Ce match arrive un peu trop tôt pour lui. Mais il ne sera pas forfait pour la suite de la compétition, je l’espère », a-t-il déclaré. L’indisponibilité de Saibari représente un véritable contretemps pour le Maroc, tant son apport offensif et sa capacité à dynamiser le jeu ont été précieux depuis le début de la compétition. Son absence obligera le staff technique à revoir son animation offensive pour tenter de déstabiliser une équipe de France considérée comme l’une des favorites au sacre.

Malgré ce forfait, l’encadrement marocain reste optimiste quant à l’évolution de la blessure du joueur de 25 ans. Si les Lions de l’Atlas parviennent à franchir l’obstacle français, Ismaël Saibari pourrait retrouver le groupe pour une éventuelle demi-finale, offrant ainsi une solution supplémentaire dans la dernière ligne droite du tournoi.