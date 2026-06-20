Mondial 2026: Haïti et la Turquie, premières nations éliminées du tournoi

Après seulement deux journées de la phase de groupes, Haïti et la Turquie sont les premières sélections officiellement éliminées du Mondial 2026. Battues à deux reprises, les deux nations ne peuvent plus mathématiquement prétendre à une place en seizièmes de finale avant même leur dernier match de poule.

La Coupe du monde 2026 a déjà livré ses premiers verdicts. Après seulement deux journées de la phase de groupes, Haïti et la Turquie sont devenues les deux premières sélections officiellement éliminées de la compétition. Haïti a été la première nation à voir ses espoirs de qualification s’envoler. Battus 3-0 par le Brésil à Philadelphie, les Grenadiers ont concédé une deuxième défaite consécutive dans le groupe C. Quelques jours plus tôt, ils s’étaient déjà inclinés sur la plus petite des marges face à l’Écosse (1-0).

Avec zéro point au compteur après deux rencontres, les Haïtiens ne peuvent plus mathématiquement atteindre les seizièmes de finale, quelle que soit l’issue de leur dernier match de groupe. La Turquie a connu le même sort. Opposée au Paraguay, la sélection turque s’est inclinée 1-0 et a ainsi enregistré un deuxième revers de rang dans le tournoi, après sa défaite inaugurale face à l’Australie.

Bloqués à zéro point, les Turcs sont eux aussi officiellement éliminés de la course à la qualification avant même la dernière journée. Leur ultime rencontre de groupe face aux États-Unis n’aura donc d’incidence que sur le classement final de la poule. À l’inverse, plusieurs sélections ont déjà pris une option sérieuse sur la qualification, tandis que la lutte s’annonce intense pour décrocher les derniers billets pour la phase à élimination directe.





