Mondial 2026 – Ghana: l’ex-président du comité de gestion appelle à la prudence

George Afriyie, ancien président du comité de gestion des Black Stars et ex-vice-président de la Fédération ghanéenne de football, invite les supporters du Ghana à adopter une attitude mesurée à l’approche de la Coupe du monde 2026.

Quadruple champion d’Afrique, le Ghana s’apprête à vivre sa cinquième participation au Mondial. Le tirage au sort a placé les Black Stars dans un groupe exigeant aux côtés du Panama, de l’Angleterre et de la Croatie, ce qui promet un début de compétition relevé.

Dans l’optique de mieux préparer cette échéance, la Fédération ghanéenne a procédé à un remaniement du staff technique en intégrant cinq nouveaux collaborateurs.

Un encadrement étoffé, sans promesse de miracles

Sur les ondes d’Asempa FM, Afriyie a tempéré l’enthousiasme ambiant en rappelant que l’ajout de cadres supplémentaires ne constitue pas une assurance de succès immédiat. Selon lui, il est nécessaire de garder des attentes réalistes malgré ces renforts.

Le nouvel effectif technique comprend l’entraîneur français Alain Ravera et Kim Lars Bjorkegren, le sélectionneur des Black Queens, qui ont été recrutés comme adjoints. L’analyse tactique sera confiée à l’Espagnol José Daniel Martinez Alfonso, chargé de superviser et d’étudier les rencontres. Le physiothérapeute Carlos Lozano Romero fait son retour dans l’équipe après avoir déjà œuvré lors du Mondial 2022, tandis que le préparateur physique ghanéo-britannique Dwayne Peasah Paa Kwesi complète cette équipe de spécialistes.

Les Black Stars se retrouveront en mars pour disputer deux matches amicaux de préparation contre l’Autriche et l’Allemagne. Lors de la phase de groupes de la Coupe du monde, le Ghana ouvrira sa campagne le 17 juin face au Panama, rencontrera l’Angleterre le 23 juin, puis terminera son groupe contre la Croatie le 27 juin.