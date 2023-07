Mondial 2023 (F): le calendrier des matchs des sélections africaines

-Publicité-

Quatre nations africaines vont prendre part à la phase finale de la Coupe du monde féminine qui aura lieu du 20 juillet au 20 août 2023 en Australie et en Nouvelle-Zélande. Découvrez le calendrier des rencontres de ces représentants du continent en Océanie.

Encore quelques jours et la planète foot vibrera au rythme de la Coupe du monde féminine 2023. La grande messe mondiale aura lieu du 20 juillet au 20 août prochain en Australie et en Nouvelle-Zélande. Quatre nations africaines vont représenter le continent à ce tournoi. Il s’agit de l’Afrique du Sud, vainqueur de la CAN 2023, du Maroc, du Nigéria et de la Zambie, vice-champion d’Afrique.

Des équipes qui vont devoir batailler dur pour quitter au moins les phases de groupe, le tirage au sort les ayant logés dans des poules relevées. C’est notamment le cas des Super Falcons qui vont croiser le fer avec l’Australie, l’Irlande et le Canada dans le groupe B.

- Publicité-

Neuf fois champion d’Afrique, le Nigeria ouvrira la porte aux sélections africaines. Ceci face au Canada. Après les Verts et Blanc, c’est la Zambie qui sera au tour le lendemain face au Japon. Le 23 juillet, l’Afrique du Sud affrontera la Suède et la première journée pour les équipes africaines s’achèvera le 24 juillet à l’issue d’un match que le Maroc livrera contre l’Allemagne.

Découvrez l’intégralité des matchs des sélections africaines lors des phases de poule du mondial féminin 2023.

Première journée des phases de poule

Vendredi 21 juillet 2023 : Nigeria – Canada

Samedi 22 juillet 2023 : Zambie – Japon

Dimanche 23 juillet 2023 : Suède – Afrique du Sud

Lundi 24 juillet 2023 : Allemagne – Maroc

- Publicité-

Deuxième journée des phases de poule

Mercredi 26 juillet 2023 : Espagne – Zambie

Jeudi 27 juillet 2023 : Australie – Nigeria

Vendredi 28 juillet 2023 : Argentine – Afrique du Sud

Dimanche 30 juillet 2023 : Corée du Sud – Maroc

Troisième journée des phases de poule

31 juillet 2023 : Costa Rica – Zambie

31 juillet 2023 : Irlande – Nigeria

2 août 2023 : Afrique du Sud – Italie

3 août 2023 : Maroc – Colombie

Articles similaires