Mondial 2023 (F): le Brésil s’offre l’Allemagne en amical

Le Brésil a battu l’Allemagne (2-1) mardi à Nuremberg, dans le cadre des préparatifs de la Coupe du monde féminine 2023 qui aura lieu du 20 juillet au 20 août en Australie et en Nouvelle-Zélande.

La formation allemande, tombeuse des Pays-Bas (1-0) vendredi, était privée de sa gardienne titulaire Merle Frohms, blessée au niveau du dos. Dès la 11è minute, l’avant-centre brésilienne, Tamires, a profité d’une faute commise par la gardienne remplaçante, Ann-Katrin Berger, pour marquer le premier but de la partie. Les Auriverdes ont doublé la mise un quart d’heure plus tard, grâce à Ary Borges, exploitant une nouvelle bévue de la gardienne Berger.

L’équipe allemande, deux fois championne du monde, a réussi à sauver la face dans le temps additionnel sur une réalisation signée du milieu de terrain Jule Brand (90+2). Un joli but applaudi par les plus de 30 000 spectateurs du stade Max-Morlock, soit un record d’affluence pour un match international féminin en Allemagne depuis plus de dix ans.

Pour rappel, 28 nations réparties en 7 poules de 4 équipes vont animer les phases de groupe de ce Mondial féminin. Le Panama va évoluer dans le groupe F avec la France, le Brésil et la Jamaïque. Le Nigéria partage de son côté le groupe B avec l’Australie, l’Irlande et le Canada.

La Zambie pour sa part va tenter de tirer son épingle au milieu du Japon, l’Allemagne et le Costa Rica dans la poule C. Vainqueur de la CAN féminine, l’Afrique du Sud jouera sa qualification pour le second tour contre la Suède, Italie et l’Argentine dans le groupe G.

Composition des groupes pour le Mondial 2023:

Groupe A: Nouvelle-Zélande, Norvège, Philippines, Suisse

Groupe B: Australie, Irlande, Nigeria, Canada

Group C: Espagne, Costa Rica, Zambie, Japon

Groupe D: Angleterre, Haiti, Danemark, Chine

Group E: Etats-Unis, Vietnam, Pays-Bas, Portugal

Groupe F: France, Jamaïque, Brésil, Panama

Groupe G: Suède, Afrique du Sud, Italie, Argentine